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Sabato 28 novembre, alle 21, all’Auditorium Monsignor Maggiolini in via De Amicis a Rho una serata tra musica, memoria e riconoscimenti. Al centro la figura del sacerdote che nel 1901 diede vita al Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e il percorso di una realtà ancora oggi protagonista della vita cittadina. 125 anni di musica, passione e impegno al servizio della comunità: è questo il patrimonio che il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho si appresta a celebrare con una serata speciale dal titolo “Rho, don Giulio Rusconi e la sua banda”..

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L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il 125° anniversario di fondazione del Corpo Musicale, nato nel 1901 per volontà di don Giulio Rusconi, in collaborazione con la Biblioteca Popolare di Rho e la Parrocchia di San Vittore. Un appuntamento che intende ripercorrere le origini e lo sviluppo di una della città e delle realtà associative storiche, riscoprendo il ruolo di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia religiosa, educativa e culturale rhodense. Ad aprire la serata sarà Mons. Norberto Donghi, prevosto della Città di Rho. Seguirà l’intervento di Paola Pessina, che presenterà una ricerca storica realizzata con Mariagrazia Landoni della Biblioteca e Roberto Morelli del Corpo Musicale.

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Don Giulio Rusconi, un sacerdote al servizio della comunità

Per comprendere il valore di questa ricorrenza occorre tornare agli inizi del Novecento, quando don Giulio Rusconi, arrivato alla parrocchia di San Vittore nel 1900, si impegnò a promuovere iniziative capaci di unire educazione, cultura, socialità e formazione dei giovani. La nascita del Corpo Musicale nel 1901 rappresentò una delle espressioni più significative di questo progetto.

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Una tradizione che continua a suonare

Nel corso dei decenni il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale ha accompagnato cerimonie religiose, ricorrenze civili e manifestazioni pubbliche, mantenendo vivo il legame tra la musica e la comunità rhodense. Oggi il complesso è formato da circa 30 musicisti ed è diretto dal maestro Simone Clementi, con Corrado Morelli alla presidenza. Generazioni diverse continuano a condividere prove, concerti e appuntamenti cittadini, portando avanti una tradizione che si rinnova senza perdere il legame con le proprie origini. La serata sarà anche l’occasione per rendere omaggio alla dedizione personale e alla fedeltà alla musica. Nel corso dell’evento verranno premiati Luciano Bettin e Donato Crippa, entrambi musicisti del Corpo Musicale da ben 61 anni.

Un anniversario che guarda al futuro

La storia del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale dimostra come la musica possa essere molto più di un’esecuzione artistica: è incontro, educazione, collaborazione e trasmissione di valori tra generazioni. A oltre un secolo dalla sua fondazione, l’intuizione di don Giulio Rusconi continua dunque a trovare espressione nell’impegno dei musicisti, dei dirigenti e di quanti contribuiscono a mantenere viva questa realtà. L’appuntamento all’Auditorium Monsignor Maggiolini sarà quindi un’occasione per tutta Rho per riscoprire una parte importante della propria storia, rendere omaggio a chi l’ha costruita e celebrare una tradizione che, da 125 anni, continua a far risuonare la propria voce nel cuore della città.

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