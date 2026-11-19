Ad Abbiategrasso un giovane di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti del padre. La vicenda riguarda una famiglia residente in un complesso Aler di via Fusè. Secondo quanto saputo, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 novembre, dopo una serie di presunte condotte persecutorie che il giovane avrebbe messo in atto nei confronti del genitore. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno portato la Procura della Repubblica di Pavia a richiedere una misura cautelare.

Redazione CNNZ

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