Abbiategrasso, accusato di perseguitare il padre: 25enne in carcere
Ad Abbiategrasso un giovane di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti del padre. La vicenda riguarda una famiglia residente in un complesso Aler di via Fusè. Secondo quanto saputo, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 novembre, dopo una serie di presunte condotte persecutorie che il giovane avrebbe messo in atto nei confronti del genitore. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno portato la Procura della Repubblica di Pavia a richiedere una misura cautelare.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha emesso quindi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 25enne, che è stato accompagnato nella casa circondariale di Torre del Gallo. Il giovane potrà fornire la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio di garanzia.