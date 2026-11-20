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Una delle risorse naturali più preziose dell’Oman sono le spiagge in cui ogni anno le tartarughe marine tornano a deporre le uova. Tra le specie conosciute, sono quattro quelle che frequentano i litorali del Sultanato: una presenza che rende il Paese un punto di riferimento internazionale per la tutela di questi animali, oltre che una meta di grande interesse per i viaggiatori.

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L’argomento è stato trattato anche in occasione della Giornata mondiale delle tartarughe , durante la quale le autorità omanite hanno fatto il punto sullo stato delle popolazioni, sulla tipologia di minacce e sulle misure di protezione. Dall’analisi svolta emerge un contesto che necessita di grande tutela e continuo monitoraggio scientifico, specialmente in merito alla gestione degli accessi e al corretto comportamento di chi visita queste aree.

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Un patrimonio naturale condiviso

Le tartarughe passano molto tempo in mare aperto spostandosi tra Paesi diversi. L’unica fase del loro ciclo vitale legata a un territorio preciso è quella della nidificazione: in questa fase le femmine raggiungono la riva, scavano il nido nella sabbia e vi depongono le uova.

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Le spiagge rappresentano quindi uno degli ambienti più delicati dell’intero ciclo riproduttivo: un litorale soggetto a erosione, disturbato dalle attività umane o caratterizzato da un’illuminazione artificiale eccessiva può compromettere il successo riproduttivo di un’intera popolazione. Proprio per questo l’Oman concentra il suo impegno sulla protezione delle spiagge frequentate per la nidificazione, attraverso il lavoro dell’Environment Authority, ente responsabile della tutela ambientale.

I siti di nidificazione più importanti

La località simbolo di questa attività è l’isola di Masirah, che ospita una delle più grandi colonie nidificanti di tartarughe caretta al mondo, storicamente stimata intorno ai 30.000 esemplari all’anno. Le valutazioni più recenti indicano una popolazione annuale compresa tra 15.000 e 30.000 esemplari. Tale dato si inserisce in un contesto di forte declino della popolazione dell’Oceano Indiano nord-occidentale, oggi classificata come “in pericolo critico” nella Lista Rossa dell’IUCN.

Anche Ras Al Jinz rappresenta un sito di primaria importanza. Ogni anno la località attira visitatori interessati al turismo naturalistico e ricercatori impegnati nello studio delle popolazioni. Il quadro dei siti più rilevanti in Oman è completato da Daymaniyat, indicato come luogo di nidificazione delle tartarughe. Questi tre siti costituiscono le località chiave del sistema omanita di protezione delle tartarughe marine.

Cosa dicono i monitoraggi

Come indicato all’interno dell’articolo dedicato all’argomento sull’Oman Observer, le rilevazioni nelle principali aree di nidificazione dei governatorati di Dhofar, Al Wusta, Mascate, Al Sharqiyah Sud e Al Batinah Sud hanno coperto buona parte del Paese.

Secondo le ultime campagne di monitoraggio svolte a Ras Al Jinz, nelle isole Daymaniyat e a Masirah, il numero di nidi e quello delle nascite sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un andamento complessivamente positivo, che testimonia i risultati delle attività di tutela senza tuttavia far venir meno la necessità di intervenire sulle pressioni che continuano a gravare sugli habitat. Per raccogliere dati in merito, gli studiosi fanno affidamento su metodi diversi:

durante le stagioni di nidificazione le spiagge vengono sorvegliate in modo regolare;

le tartarughe vengono marcate per poterle riconoscere nel tempo;

per ciascun esemplare si registrano dati biologici;

con il tracciamento satellitare vengono seguite le rotte migratorie e studiato il comportamento degli animali una volta tornati a mare.

Questo approccio si basa principalmente sull’osservazione diretta e sull’impiego della tecnologia, due elementi imprescindibili per analizzare una specie che trascorre quasi tutta la vita lontano dalla costa.

Le minacce per le tartarughe marine

Anche se i dati risultano complessivamente incoraggianti, le tartarughe che frequentano le coste dell’Oman devono affrontare numerosi fattori di rischio, legati sia a problematiche globali, come il cambiamento climatico e l’inquinamento da plastica, sia alle trasformazioni del territorio e all’erosione delle spiagge.

Particolarmente rilevanti sono gli effetti dell’inquinamento acustico e luminoso. Nell’isola di Masirah, l’aumento progressivo delle luci artificiali e dei rumori lungo la costa ha portato alcune tartarughe caretta a preferire la nidificazione presso le aree meridionali dell’isola, caratterizzate da un livello di disturbo inferiore.

Il fenomeno dimostra chiaramente che la presenza e le attività umane possono influenzare il comportamento e le scelte di questi animali anche in assenza di un’interazione diretta. Ulteriori rischi derivano dalle attività di pesca, che possono rappresentare una minaccia per gli esemplari presenti in mare. Sebbene si tratti di pressioni differenti per tipologia e origine, entrambe possono essere contenute attraverso un’adeguata regolamentazione e una gestione responsabile delle attività umane.

Le misure di protezione in programma

Per rispondere a questi rischi, l’Environment Authority ha messo a punto un insieme di interventi con un progetto previsto per il 2027 sull’isola di Masirah: la realizzazione di una barriera naturale lunga due chilometri, destinata a regolare il passaggio dei mezzi e la presenza delle persone in prossimità dei nidi.

L’intervento è pensato per regolamentare la circolazione dei mezzi sulla sabbia e limitare l’accesso alle aree più sensibili. La presenza non controllata di persone può danneggiare i nidi e disturbare le tartarughe durante la deposizione: una barriera naturale consente quindi di salvaguardare le zone più sensibili senza ricorrere a interventi invasivi.

Accanto a questo progetto, le autorità lavorano per ridurre le minacce legate alla pesca e per migliorare la pulizia delle spiagge, un aspetto che incide direttamente sulla qualità degli habitat di nidificazione.

Osservare le tartarughe nel rispetto delle regole

I visitatori che attraversano il Sultanato spesso integrano negli itinerari di viaggio in Oman anche l’escursione presso riserve delle tartarughe come quella di Ras Al Jinz, per osservare la schiusa delle uova. È importante vivere queste esperienze con grande consapevolezza e rispetto. In tal senso, le autorità hanno individuato minacce e indicato accorgimenti fondamentali sul comportamento da tenere durante la visita:

In primo luogo, è importante fare attenzione alla luce. L’illuminazione artificiale allontana le tartarughe dalla costa. È quindi indispensabile non utilizzare torce o flash per non recare disturbo. In modo simile, fare troppo rumore o avvicinarsi troppo può compromettere i nidi situati sotto la sabbia.

In secondo luogo, bisogna fare grande attenzione agli spostamenti. Il progetto di barriera previsto a Masirah dimostra quanto il passaggio di veicoli e persone nelle zone di nidificazione possa essere critico. È importante muoversi all’interno dei percorsi indicati per non compromettere i nidi.

In terzo luogo, l’inquinamento da plastica rappresenta una delle principali minacce per questi habitat. La pulizia delle spiagge è infatti uno degli obiettivi individuati: è importante non lasciare nulla sulla sabbia per non causare danni alle tartarughe.

È essenziale che i viaggiatori che hanno intenzione di visitare queste aree protette tengano conto di tutti questi aspetti già in fase di preparazione, scegliendo di osservare le tartarughe in modo consapevole e rispettoso.

Un impegno che guarda al futuro

La tutela delle specie migratrici richiede grande attenzione a tutti i fattori che possono incidere sul loro ciclo di vita. Le tartarughe che nidificano sulle coste dell’Oman attraversano acque internazionali e affrontano numerose difficoltà, che richiedono interventi di tutela capaci di coinvolgere anche ambienti molto lontani dalla costa. Il futuro di queste popolazioni dipende anche da ciò che accade sulle spiagge, dove le scelte delle istituzioni, delle comunità e dei visitatori possono fare la differenza.

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