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A Ossona il Consiglio comunale torna a riunirsi martedì 24 novembre, alle 18.30, dopo una richiesta formale delle opposizioni per ottenere risposta alle numerose interrogazioni e interpellanze rimaste in sospeso. L’ultima seduta si è svolta il 15 luglio e da allora si sono accumulate 23 interrogazioni del consigliere Sergio Garavaglia, alcune risalenti addirittura ad agosto, alle quali si aggiungono due interpellanze di Fabio Porzio, del gruppo Libero Pensiero.

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La richiesta di convocazione è stata presentata il 9 novembre da Sergio Garavaglia, Maria Teresa Maronati e Fabio Porzio. Il sindaco Giovanni Venegoni ha convocato il Consiglio in seduta straordinaria pubblica, con 14 punti all’ordine del giorno. Oltre alle risposte alle interpellanze, sono previste sei mozioni del gruppo Insieme per Ossona, tra cui quella sulla situazione politico-amministrativa del Comune e sulla tenuta della maggioranza. All’esame dei consiglieri arriveranno anche una variazione di bilancio, il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali e la convenzione per il servizio di tesoreria.

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🏛️ La conferenza dei capigruppo arriva dopo l’ordine del giorno

Un particolare riguarda l’organizzazione dei lavori. La conferenza dei capigruppo è stata convocata dal sindaco il 12 novembre per venerdì 20 novembre, alle 18.30, con il compito dichiarato di analizzare gli argomenti della prossima seduta consiliare. L’ordine del giorno del Consiglio, però, è stato già formalizzato e trasmesso il 19 novembre.

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Non si tratta di un’irregolarità: a Ossona il sindaco svolge anche le funzioni di presidente del Consiglio comunale e può predisporre l’ordine del giorno. La scelta di convocare la conferenza dopo averlo definito pone tuttavia una questione di metodo. Un confronto preventivo avrebbe consentito di discutere le mozioni, valutare l’accorpamento degli argomenti affini, organizzare le risposte alle interrogazioni e distribuire i tempi degli interventi. Con tanti punti da affrontare, il rischio è quello di una seduta molto lunga, nella quale lo spazio per la discussione potrebbe ridursi, senza consentire ai consiglieri di approfondire adeguatamente gli argomenti e valutare le responsabilità che assumono con il voto. La convocazione non precisa quante delle interrogazioni pendenti saranno effettivamente trattate.

⚽ Campo sportivo Angelo Moratti, l’affidamento contestato da Porzio

Tra le questioni sollevate dal consigliere Fabio Porzio c’è l’affidamento della gestione del Centro sportivo comunale Angelo Moratti all’Associazione Calcio Ossona. Nell’interpellanza del 15 novembre, il consigliere chiede chiarimenti sulla procedura seguita dall’amministrazione e sulla qualificazione giuridica dell’affidamento, il cui valore complessivo è stimato negli atti richiamati in circa 1 milione e 220mila euro per l’intera durata della gestione.

Porzio solleva interrogativi sulla necessità del Codice identificativo gara, sugli obblighi di tracciabilità finanziaria e sulla documentazione contrattuale. Chiede inoltre spiegazioni sulla successione delle date riportate negli atti e sulla disponibilità degli allegati alla convenzione, compreso il Piano economico-finanziario. Un altro punto riguarda l’omologazione del campo da calcio e le responsabilità per il suo mantenimento e rinnovo. Il cons. Fabio Porzio ha presentato anche altre richieste di chiarimento sull’attività comunale, comprese quelle relative al nuovo regolamento cimiteriale, che verrá presentato per l’approvazione proprio nella seduta del 24 novembre. Separatamente, ha chiesto il riesame in autotutela della delibera di Giunta n. 82 del 14 ottobre 2026 relativa al progetto di recupero della vecchia stalla di Villa Litta, vicenda già approfondita in un precedente articolo.

📹 Streaming del Consiglio, una diffida dopo un anno di attesa

L’altra questione riguarda la possibilità per i cittadini di seguire le sedute comunali da casa o dallo smartphone. Il 26 novembre 2025 il Consiglio aveva approvato all’unanimità una mozione presentata da Sergio Garavaglia per introdurre la diretta streaming, registrare le sedute e pubblicarle sul sito istituzionale per almeno sei mesi. A distanza di quasi un anno il servizio non è ancora stato attivato. Il consigliere comunale Sergio Garavaglia aveva già presentato un’interpellanza l’8 giugno. Nella risposta del 9 luglio il sindaco aveva richiamato le disponibilità di bilancio e i contatti con i fornitori per individuare una soluzione tecnica, senza indicare una scadenza precisa. Il 19 novembre il consigliere ha quindi predisposto una diffida formale indirizzata al sindaco, con richiesta di segnalare la situazione anche al prefetto di Milano. Infatti e difficile

La richiesta è che il Consiglio del 24 novembre venga trasmesso in diretta attraverso un canale istituzionale e che la registrazione sia successivamente resa disponibile ai cittadini. Qualora non fosse possibile, Garavaglia chiede motivazioni scritte, preventivi, informazioni sulle risorse necessarie e un cronoprogramma per l’attivazione del servizio. La seduta sarà pubblica e si svolgerà nella sala consiliare di piazza Litta 9. Resta da sapere se l’amministrazione riuscirà ad assicurare anche la trasmissione online e come saranno organizzati gli interventi su tutte le questioni rimaste in attesa di discussione.

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