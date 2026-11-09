Ossona, Fabio Porzio chiede chiarimenti sul recupero della vecchia stalla di Villa Litta

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A Ossona ne vedremo delle belle, in Comune. Il consigliere Fabio Porzio si è preso mesi per affilare gli strumenti, e ora ha lanciato il suo primo doloroso dardo all’amministrazione comunale. Prima di pubblicare l’articolo su quanto sta accadendo abbiamo lasciato ampio tempo alla giunta e al sindaco di prendere visione dell’interpellanza al sindaco Giovanni Venegoni e alla Giunta. Fabio Porzio infatti chiede chiarimenti sul progetto di recupero dell’e’ ex stalla di Villa Litta ( nella foto, indicata con una freccia rossa). L’atto, intitolato “Interpellanza consiliare n. 1” e datato 25 ottobre, riguarda il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero e l’ampliamento delle ex scuderie, chiamate anche la vecchia stalla di Villa Litta. Nel documento Porzio richiama la delibera di Giunta n. 82 del 14 ottobre 2026, con cui il progetto è stato approvato.

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📑 Le verifiche tecniche chieste alla Giunta

L’interpellanza chiede di chiarire quali documenti abbiano sostenuto la verifica e la validazione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento. Tra i temi indicati ci sono il documento d’indirizzo alla progettazione, l’analisi di eventuali soluzioni alternative, gli approfondimenti geologici e archeologici e la verifica delle prescrizioni della Soprintendenza. Porzio domanda inoltre quali siano le ragioni tecniche ed economiche della scelta dell’appalto a corpo, come siano stati definiti finanziamento e programmazione dell’intervento e quali costi comporterà la gestione futura dell’edificio. Chiede anche la trasmissione degli atti di verifica, delle relazioni e dei pareri relativi al progetto, oltre a una risposta scritta e alla discussione in Consiglio comunale.

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🏚️ La vecchia stalla nel progetto della biblioteca:

Il progetto e le risorse per Villa Litta

Il recupero del rudere dell’ ‘ex stalla e del parco di Villa Litta era stato presentato dal Comune come un intervento culturale. Il progetto annunciato prevede una nuova biblioteca e uno spazio aperto ad associazioni, giovani e iniziative cittadine all’interno della ex stalla. Per evitare fraintendimenti, l’oggetto del recupero non è l’ex granaio, ma di quella casupola alla sua destra, coperta da quel grosso cespuglio che la anche invasa con le radici. La documentazione degli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione del Senato sul disegno di legge di bilancio 2026-2028 riporta un contributo di 250 mila euro per il 2026 e altrettanti per il 2027 per completare la ristrutturazione di Villa Litta Modignani, stalla e parco. La voce riguarda l’intero intervento e non suddivide la somma tra i diversi edifici, Il granaio è escluso perchè è un bene privato.

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A queste risorse il Comune puntava ad aggiungere quelle del bando regionale PIC 2026-2029, al quale aveva candidato il progetto. La partecipazione al bando, però, non equivale all’assegnazione del contributo: l’eventuale finanziamento aggiuntivo dipende dall’esito della selezione. Quindi per ora, per quanto ne sappiamo, ci sono solo i 250mila euro del Senato.

Porzio è stato assessore al Territorio, all’Urbanistica, all’Ambiente e ai Lavori pubblici. Nel curriculum presentato al momento della nomina è indicato che ha 27 anni di esperienza in ambito patrimoniale ed espropriativo di enti pubblici. A fine giugno si è dimesso dalla Giunta e in ottobre ha costituito il gruppo consiliare di opposizione Libero Pensiero. L’interpellanza formula richieste di chiarimento e accesso agli atti. La Giunta è chiamata, quinid a rispondere nel merito delle verifiche e della documentazione richiesta. Un dardo bene tirato, quindi. Se qualcosa nei conti e nelle progettazioni non torna, Sindaco e giunta saranno costretti a confessarlo in consiglio comunale a qualcuno che non solo sa, ma che ha un’alta preparazione tecnica e cui non si potranno dare a bere mezze verità.

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