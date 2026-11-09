Macherio, attacco informatico al bancomat, ma il dispositivo di sicurezza della Bpm ferma i ladri

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Attacco informatico a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Un tentativo di furto a un bancomat della BPM nella notte tra il 4 e il 5 novembre è fallito grazie a un sistema di sicurezza. I ladri hanno tentato di impossessarsi del denaro contenuto nello sportello con un attacco di tipo Black Box, che permette di prendere il controllo dell’erogatore di banconote, attraverso un dispositivo elettronico, senza effettuare una normale operazione bancaria. Questa volta, però, il colpo non è riuscito perché la macchina era equipaggiata con ACC77, un sistema di sicurezza antifrode brevettato da MIB Group per contrastare questo tipo di attacchi informatici.

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La tecnica, una delle modalità del cosiddetto jackpotting, viene utilizzata da oltre quindici anni e consente di tentare furti silenziosi ai bancomat, senza ricorrere agli esplosivi, evitando cosí i danni più evidenti degli assalti tradizionali. I criminali sfruttano alcune vulnerabilità fisiche degli sportelli automatici che riguardano soprattutto la disposizione delle periferiche interne, come il PC, la stampante o il monitor, che risultano più esposte a eventuali manomissioni. Anche i cavi di collegamento possono essere facilmente riconoscibili e intercettabili. Queste caratteristiche permettono ai ladri di intervenire sui collegamenti senza dover raggiungere la cassaforte che contiene le banconote. Attraverso un dispositivo elettronico si sostituiscono all’operatore e danno, direttamente o da remoto, all’erogatore i comandi necessari a distribuire il denaro, 50 banconote alla volta.

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🏧 Perché il bancomat non ha erogato il denaro ai ladri

Secondo quanto spiegato da MIB, azienda produttrice del sistema ACC77, il dispositivo interviene proprio sulle periferiche interne degli ATM, controllando eventuali manomissioni. La tecnologia utilizza connettori dotati di sensori in grado di rilevare distacchi o spostamenti non autorizzati. Quando viene individuata un’alterazione, il sistema genera un comando e interrompe fisicamente l’erogazione del denaro. A Macherio la presenza di questo sistema di sicurezza ha impedito che il tentativo di furto andasse a buon fine, lasciando i ladri con un palmo di naso.

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La storia delle Black Box

La tecnica delle black box si è evoluta nel tempo. Europol ne testimonia l’uso sin dal 2014. I dispositivi utilizzati dai criminali sono diventati più sofisticati, anche grazie alla standardizzazione di alcuni sistemi di comunicazione impiegati negli sportelli automatici. Secondo un’ipotesi avanzata dai tecnici del settore, questa evoluzione potrebbe essere legata anche alla disponibilità, da parte dei criminali, del codice sorgente utilizzato nei sistemi di gestione degli ATM. Si tratta tuttavia di un’ipotesi tecnica, non ancora confermata.

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