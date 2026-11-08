Bcc Busto Garolfo sostiene la raccolta fondi di Amadeus per la musica dei giovani

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La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene una raccolta fondi promossa da Amadeus per aiutare bambini e ragazzi ad accedere alla formazione musicale, anche quando le famiglie hanno difficoltà economiche.

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Il progetto “La Musica che Unisce” è attivo sulla piattaforma Ginger e punta a finanziare borse di studio, lezioni e strumenti musicali. La banca contribuirà con il 30% della cifra necessaria una volta raggiunto il 70% attraverso le donazioni. La campagna è disponibile su Ginger.

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🎼 Lezioni e strumenti per iniziare

Il programma prevede un corso di canto corale di dieci lezioni, ciascuna di due ore, per venti allievi e un corso di strumento di dieci lezioni da un’ora per dieci partecipanti. Le risorse raccolte serviranno a coprire i costi degli insegnanti e delle assicurazioni, il materiale didattico e l’acquisto di tastiere digitali, chitarre, violini e una batteria elettronica.

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Gli strumenti potranno essere affidati agli allievi in comodato d’uso gratuito. Amadeus ha la propria Accademia a Rescaldina e organizza attività didattiche anche nel Gallaratese e nel Legnanese. Al termine dei corsi è previsto un concerto degli allievi, che riceveranno un attestato.

La Bcc invita il territorio a contribuire alla raccolta fondi. La campagna punta a offrire a nuovi giovani la possibilità di avvicinarsi alla musica e di partecipare a esperienze di canto corale e orchestra.

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