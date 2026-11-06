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Mantova

Mantova, due e-bike rubate recuperate con il GPS: denunciata una 41enne

Redazione CNNZ
e-bike,gps. Mantova, due e-bike rubate recuperate con il GPS: denunciata una 41enne - 06/11/2026
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A Mantova due biciclette elettriche rubate sono state recuperate dai Carabinieri grazie alla localizzazione GPS. Le indagini hanno portato alla denuncia di una donna di 41 anni, residente in città, per l’ipotesi di ricettazione. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Mantova, dopo le denunce presentate dai proprietari delle due e-bike. Il valore commerciale complessivo delle biciclette è di circa 2mila euro. Utilizzando le indicazioni dei dispositivi di localizzazione installati sui mezzi, i Carabinieri sono risaliti a un garage presso un’abitazione della città.

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La verifica ha confermato la presenza di entrambe le biciclette, che sono state recuperate per essere restituite ai legittimi proprietari. La proprietaria dell’immobile è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Mantova. nei suoi confronti l’accusa è di ricettazione.

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