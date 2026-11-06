Arona festeggia San Carlo il 7 e 8 novembre: visite e celebrazioni al San Carlone

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Arona celebra San Carlo Borromeo sabato 7 e domenica 8 novembre con una camminata nei luoghi legati alla sua vita, funzioni religiose e visite alla monumentale statua del San Carlone. Il programma, organizzato da Archeologistics, unisce storia e tradizioni nella città dove il santo è nato nel 1538. Gli appuntamenti si svolgeranno tra il centro storico e il complesso della statua. Sabato 7 novembre alle 10.30 è in programma «I luoghi di San Carlo», una camminata guidata con partenza dalla Collegiata della Natività di Maria. Il percorso passerà dal San Carlino e da piazza del Popolo, con vista sulla Rocca di Arona, per raggiungere la statua monumentale. La camminata è di circa due chilometri all’andata, con un dislivello in salita di circa cento metri. Il costo è di 10 euro per gli adulti e 8 euro per i minori di 16 anni, oltre al biglietto d’ingresso alla statua.

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Domenica 8 novembre alle 11 nella chiesa di San Carlo è prevista la Messa, seguita dalla processione e dalla benedizione ai piedi della statua, con la partecipazione della San Giorgio Music Band. Alle 14 è programmata una visita guidata al San Carlone, al costo di 7 euro oltre al biglietto d’ingresso. Nel corso della giornata saranno presenti anche gli alpini con castagne e vin brulé. Il complesso della statua sarà aperto fino a domenica 8 novembre dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso alle 16. L’8 novembre è indicato come ultimo giorno di apertura della stagione autunnale, prima della riapertura prevista per le festività di dicembre. Per le iniziative è richiesta la prenotazione attraverso il sito di Archeologistics, che gestisce la statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

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