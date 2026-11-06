Forestami, 83 Comuni coinvolti: a Milano il Forum su alberi e clima

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A Milano amministratori ed esperti della Città metropolitana si sono riuniti giovedì 5 novembre a Palazzo Isimbardi per il Forum Forestami, dedicato ai risultati della forestazione urbana e alla cura degli alberi. Al progetto partecipano 83 Comuni attraverso altrettanti protocolli d’intesa. L’incontro ha affrontato il monitoraggio delle piantagioni, gli effetti del cambiamento climatico e le prospettive dei nuovi interventi sul territorio.

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Uno dei punti emersi riguarda la differenza tra mettere a dimora una pianta e garantirne la crescita. Siccità prolungata, temperature elevate ed eventi meteorologici estremi hanno provocato la morte di parte degli alberi piantati negli anni scorsi, rendendo necessarie sostituzioni e interventi di manutenzione. Per diverse amministrazioni, una quota significativa delle risorse disponibili è stata destinata proprio alla gestione del verde esistente, alla sicurezza delle aree e alle emergenze climatiche, riducendo lo spazio per nuove piantagioni.

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🌳 Il monitoraggio degli alberi vivi diventa centrale

Forestami sta sviluppando una piattaforma per raccogliere dati sugli alberi ancora vivi, localizzati e verificati sul campo. Il lavoro è coordinato da Claudia Parenti, responsabile dei dati ambientali e della piattaforma digitale, insieme agli agronomi del progetto. Tra gli indicatori previsti c’è la copertura delle chiome, utile a misurare nel tempo l’evoluzione del patrimonio arboreo e i benefici ambientali delle aree verdi.

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Maria Chiara Pastore, direttrice scientifica di Forestami, ha richiamato la necessità di valutare non soltanto il numero degli alberi, ma anche il contributo alla biodiversità e alla qualità della vita. Riccardo Gini, direttore tecnico, ha sottolineato il peso assunto dalla manutenzione e dalla sostituzione delle piante che non sono sopravvissute. Nel corso del Forum si è parlato anche di come ampliare le superfici disponibili, coinvolgendo proprietari privati e valutando donazioni o acquisizioni di terreni.

L’incontro si è aperto con l’annuncio del primo premio attribuito a Forestami nella categoria «Resilienza e adattamento al cambiamento climatico» del Premio Sviluppo Sostenibile 2026, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo. Il riconoscimento si aggiunge alla designazione del progetto come World Restoration Flagship nell’ambito dell’iniziativa delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi. Per gli 83 Comuni coinvolti, la sfida indicata al Forum è proseguire le piantagioni senza trascurare la cura di quelle già realizzate.

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