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Bozzolo

Bozzolo, rubati 400 litri di gasolio nel cantiere del raddoppio ferroviario

Redazione CNNZ
Bozzolo,gasolio rubato. Bozzolo, rubati 400 litri di gasolio nel cantiere del raddoppio ferroviario - 05/11/2026
Immagine di furto di gasolio prodotta con l'intelligenza artificiale
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Nel cantiere del raddoppio ferroviario che stanno costruendo a Bozzolo, in provincia di Mantova, sono stati rubati 400 litri di gasolio dai serbatoi di due mezzi da lavoro. I Carabinieri della Stazione locale hanno effettuato un sopralluogo mercoledì 4 novembre, dopo la denuncia per l’intrusione avvenuta durante la notte precedente. Il carburante è stato sottratto da un escavatore e da una sonda perforante presenti nell’area dei lavori. Ora sono in corso le indagini della Stazione di Bozzolo per l’identificazione dei colpevoli.

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