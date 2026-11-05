Bozzolo, rubati 400 litri di gasolio nel cantiere del raddoppio ferroviario

Nel cantiere del raddoppio ferroviario che stanno costruendo a Bozzolo, in provincia di Mantova, sono stati rubati 400 litri di gasolio dai serbatoi di due mezzi da lavoro. I Carabinieri della Stazione locale hanno effettuato un sopralluogo mercoledì 4 novembre, dopo la denuncia per l’intrusione avvenuta durante la notte precedente. Il carburante è stato sottratto da un escavatore e da una sonda perforante presenti nell’area dei lavori. Ora sono in corso le indagini della Stazione di Bozzolo per l’identificazione dei colpevoli.

Redazione CNNZ

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