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Milano, tenta di rapinare un passante: 18enne bloccato dalla vittima e arrestato

Redazione CNNZ
Milano,arrestato. Milano, tenta di rapinare un passante: 18enne bloccato dalla vittima e arrestato - 05/11/2026
Auto dei carabinieri, di notte. Foto di repertorio
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A Milano, nella notte del 5 novembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un diciottenne italiano, incensurato, con l’accusa di tentata rapina aggravata ai danni di un passante. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe agito insieme a un complice rimasto sconosciuto, con il volto travisato. I due avrebbero tentato di impossessarsi del borsello della vittima, che è stata poi aggredita con calci e pugni nel tentativo di guadagnare la fuga.

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Nonostante l’aggressione, il passante è riuscito a bloccare il diciottenne e a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri, intervenuti immediatamente. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Il giovane arrestato è stato accompagnato nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il complice non è stato identificato.

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