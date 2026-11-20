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A San Lorenzo di Parabiago, sabato 21 e domenica 22 novembre, si terrà una raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale destinati all’associazione Le Briciole, impegnata nell’accoglienza di persone in difficoltà. Le donazioni potranno essere lasciate alla Culla della Solidarietà, presso la chiesa di San Lorenzo, per sostenere il progetto seguito da don Maurizio Uda. L’iniziativa punta a raccogliere prodotti di uso quotidiano. Tra gli alimenti richiesti ci sono pasta, riso, olio, pesto, caffè, zucchero, biscotti, tortine, latte UHT, scatolame e altri generi a lunga conservazione. Servono anche dentifrici, spazzolini, lamette e sapone da barba, oltre a sapone per i piatti, tovaglioli di carta e bicchieri di plastica. Tutto il materiale raccolto sarà destinato alle necessità delle persone accolte dall’associazione.

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Le Briciole è un’organizzazione di volontariato attiva a Como, nella zona di Garzola, dove dispone di una piccola casa nei pressi del santuario della Santissima Trinità. Qui vengono accolte persone che attraversano situazioni di difficoltà, tra cui giovani senza fissa dimora, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di reinserimento sociale. Il progetto, seguito da don Maurizio Uda, offre un’accoglienza limitata nel numero degli ospiti, rivolta a persone che hanno la possibilità di ricostruire gradualmente una propria autonomia. Il sacerdote è collaboratore della comunità pastorale dei Santi della Carità di Como. La raccolta di San Lorenzo si inserisce nel fine settimana delle celebrazioni parrocchiali. Sabato 21 novembre è prevista la messa prefestiva delle 18, mentre domenica 22 novembre la celebrazione delle 10.30 sarà presieduta da don Maurizio Uda. Un’occasione per conoscere anche il progetto sostenuto dalla comunità e contribuire alle necessità quotidiane delle persone ospitate.

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