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A Milano, in via Valtorta, la Polizia di Stato ha controllato un appartamento dal quale proveniva odore di marijuana, trovando sostanza stupefacente in diversi locali dell’abitazione. L’intervento è avvenuto ieri, giovedì 19 novembre, alle 12.45, durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato l’appartamento e hanno iniziato a bussare e suonare ripetutamente il campanello. Dopo diversi tentativi ha aperto la porta un giovane italiano che, in seguito alle richieste dei poliziotti, ha consegnato 42 grammi di marijuana. Il controllo è proseguito all’interno dell’abitazione, dove è stata trovata una grow box vuota, una struttura utilizzata per la coltivazione indoor delle piante.

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La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di altri 667 grammi di marijuana nella camera da letto e di 210 grammi in cucina. Nel frigorifero erano invece conservati 12 involucri contenenti complessivamente altri 42 grammi della stessa sostanza. In un cassetto gli agenti hanno trovato anche sacchetti contenenti semi e 4 grammi di hashish. Complessivamente, i quantitativi indicati dalla Questura ammontano a 961 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. Non sono stati ancora precisati eventuali provvedimenti adottati nei confronti del giovane.

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