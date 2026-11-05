News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

SuzzaraLombardiaMantova

Suzzara, 25 anni di reclusione per l’omicidio del padre: condannata Rosa Capuano

Redazione CNNZ
suzzara. Suzzara, 25 anni di reclusione per l’omicidio del padre: condannata Rosa Capuano - 05/11/2026
Letture: 2.331

A Mantova la Corte d’Assise ha condannato Rosa Capuano a 25 anni di reclusione per l’omicidio del padre, avvenuto a Suzzara il 23 dicembre 2024. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di giovedì 5 novembre durante il processo celebrato al Palazzo di Giustizia di Mantova. La notizia è stata comunicata dal Comando provinciale dei Carabinieri.

Inserzioni

Secondo quanto riferitoci dall’Arma, i giudici hanno escluso l’aggravante dei motivi abietti e futili. Tra le altre circostanze contestate figuravano la premeditazione e il fatto che la vittima fosse un ascendente dell’imputata. Dopo la morte del padre, Rosa Capuano era tornata a vivere a Napoli, dove era stata arrestata tre mesi dopo l’omicidio. Aveva sempre negato di essere colpevole, poi però in tribunale, davanti alla corte di Assise, il colpo di scena: ha confessato di aver sparato al padre perchè non ce la faceva più. L’uomo aveva alcuni problemi di deambulazione.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire