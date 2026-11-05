Suzzara, 25 anni di reclusione per l’omicidio del padre: condannata Rosa Capuano

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A Mantova la Corte d’Assise ha condannato Rosa Capuano a 25 anni di reclusione per l’omicidio del padre, avvenuto a Suzzara il 23 dicembre 2024. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di giovedì 5 novembre durante il processo celebrato al Palazzo di Giustizia di Mantova. La notizia è stata comunicata dal Comando provinciale dei Carabinieri.

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Secondo quanto riferitoci dall’Arma, i giudici hanno escluso l’aggravante dei motivi abietti e futili. Tra le altre circostanze contestate figuravano la premeditazione e il fatto che la vittima fosse un ascendente dell’imputata. Dopo la morte del padre, Rosa Capuano era tornata a vivere a Napoli, dove era stata arrestata tre mesi dopo l’omicidio. Aveva sempre negato di essere colpevole, poi però in tribunale, davanti alla corte di Assise, il colpo di scena: ha confessato di aver sparato al padre perchè non ce la faceva più. L’uomo aveva alcuni problemi di deambulazione.

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