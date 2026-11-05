EICMA, debutta il nuovo Pullman Azzurro della Polizia: sarà a Rho fino all’8 novembre

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Alla Fiera Milano di Rho, oggi 5 novembre alle 11.30, la Polizia di Stato inaugura il nuovo Pullman Azzurro, aula multimediale itinerante per l’educazione stradale. Il mezzo sarà presentato nell’area esterna del padiglione 18, in via Oceano Atlantico, durante EICMA. Resterà a disposizione dei visitatori fino a domenica 8 novembre.

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All’inaugurazione sono attesi Michele Pirro, pilota motociclistico, e Kiara Fontanesi, campionessa italiana e mondiale di motocross. Entrambi fanno parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, sezione Motociclismo. Il nuovo pullman è stato allestito con il contributo di A35 Brebemi Aleatica e 1000Miglia.

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🚌 Un nuovo mezzo per la Polizia Stradale di Brescia

Il Pullman Azzurro è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Brescia e sostituisce il modello precedente, in servizio dal 2016. Nel corso degli anni il mezzo ha attraversato strade e piazze italiane, raggiungendo milioni di persone con iniziative dedicate alla cultura della legalità e alla sicurezza stradale.

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🎓 Filmati, quiz e attività per tutte le età

A bordo, gli operatori della Polizia coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti con filmati, quiz, materiali interattivi e proposte educative differenziate per fasce d’età. Il veicolo è stato rinnovato anche per migliorare l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta.

Per il pubblico adulto è previsto un percorso esperienziale con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza. I visitatori potranno inoltre sperimentare in sicurezza l’uso dell’etilometro, per riflettere sulle conseguenze della guida in stato alterato.

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