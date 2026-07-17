Abbiategrasso: appuntamento al Parco delle Fosse, poi il coltello. 60enne gravissimo

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Ad Abbiategrasso un uomo di 60 anni è stato gravemente ferito al torace nei pressi del Parco delle Fosse. Indagano i carabinieri. L’aggressione è avvenuta verso le 18 di giovedì 16 luglio. La vittima, residente in città, aveva raggiunto la zona del parco insieme alla propria compagna per incontrare un’altra persona. Durante l’appuntamento è scoppiata una lite. Il 60enne è stato colpito al torace con un oggetto contundente, riportando ferite particolarmente gravi.

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Dopo l’allarme, l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie e il 60enne risulta in pericolo di vita. La persona che lo ha ferito non è stata ancora identificata. I carabinieri stanno lavorando per ricostruirne l’identità e chiarire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti al ferimento.

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🚔 Telecamere e testimonianze al centro delle indagini

Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri della Stazione di Abbiategrasso insieme ai militari della Sezione Operativa. Gli investigatori stanno ascoltando le persone che potrebbero avere assistito alla lite o essere a conoscenza di elementi utili. Sono inoltre in corso l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del parco e in altre parti del centro cittadino. Le registrazioni potrebbero permettere di ricostruire gli spostamenti della persona ricercata prima e dopo l’aggressione. Al momento non sono state rese note le ragioni dell’appuntamento né il motivo che avrebbe provocato la lite.

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