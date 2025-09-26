Ossona. Uomo picchiato, colpito con un machete e rapito in pizza Litta. Un agghiacciante mistero

Letture: 4.517

Inquietante mistero a Ossona, in piazza Litta, dove ieri verso le 14 alcuni individui incappucciati sono scesi da un’auto, hanno aggredito, armati di machete con cui lo hanno colpito ripetutamente, un giovane nordafricano, lo hanno picchiato e poi trascinato in auto, rapendolo e fuggendo velocemente. La scena si è svolta davanti a molte persone che si trovavano in piazza. Dalle nostre prime informazioni nessuno ha saputo dire però chi fosse la vittima. Non sembra essere nessuno dei nordafricani soliti a frequentare il paese e che non sfuggono agli occhi degli ossonesi.

Naturalmente non ho ancora conferme ufficiali su questo preoccupante avvenimento. Un rapimento avvenuto in queste condizioni è coperto dal segreto investigativo e, per quanto i carabinieri siano intervenuti dopo la chiamata al 112, il loro riserbo sulla vicenda è totale.

Non si sa chi sia la vittima e non si sa chi siano i rapitori

Però dopo una cosa simile, eseguita con tanta spregiudicatezza, si può ipotizzare il destino del rapito. Lo si troverà cadavere in qualche bosco o in qualche canale. Come giornalista mi attengo ai fatti, il più possibile provati. Cerco di evitare di scrivere le teorie, e se lo faccio, lo comunico. Qui abbiamo un fatto maledettamente preoccupante, che non sappiamo dove ci porterà, quali saranno gli sviluppi. Però penso non sia tollerabile che della gente rapisca altra gente nel mezzo del paese, fregandosene di essere vista. Se non si dice nulla la prossima volta si presenteranno con la gip scoperta, armati di kalashnikov, ed entreranno in paese sparando, come fanno nei loro villaggi d’origine?