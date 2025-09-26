Musica a Ossona: il pianista Andrea Tamburelli in concerto con Beethoven, Liszt, Chopin e Debussy

Letture: 2.505

Questa sera, venerdì 26 settembre alle 21, il recital di pianoforte del Maestro Andrea Tamburelli sarà ospitato all’Auditorium Unità d’Italia di Ossona. Sarà un evento musicale di grande prestigio. La serata è un appuntamento di rilievo. Andrea Tamburelli ha una grande influenza sulla diffusione della cultura della musica a Ossona e nei dintorni, e i suoi recital hanno sempre grande successo.

Il programma scelto da Tamburelli è un viaggio attraverso alcuni dei più grandi compositori della musica classica europea: Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Fryderyk Chopin e Claude Debussy. Autori diversi per stile ed epoca, ma accomunati da una scrittura intensa e da un repertorio che, ancora oggi, affascina per la sua forza emotiva.

Il Maestro Tamburelli, noto per la sua sensibilità interpretativa e per l’eleganza del suo tocco, proporrà una selezione di brani che permetteranno al pubblico di apprezzare non solo la tecnica pianistica, ma anche la capacità di trasmettere emozioni attraverso lo strumento e come in tutte le sue serate prima e dopo l’esecuzione di arie e sonate, darà spiegazioni, racconterà aneddoti e farà notare quei particolari che sfuggono a chi non conosce a fondo la musica.

L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale e si inserisce nel calendario degli eventi culturali che Ossona promuove per offrire occasioni di incontro e crescita alla cittadinanza. L’Auditorium Unità d’Italia, ha una buona acustica e gli spazi accoglienti, rappresenta la cornice ideale per un recital di questo livello. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e si prevede la presenza di un pubblico numeroso, richiamato sia dalla notorietà del Maestro Andrea Tamburelli sia dal valore del repertorio proposto. Per Ossona sarà un’occasione per vivere una serata diversa, all’insegna della musica e della bellezza.