Incidente sulla A4 a Cormano: bus scolastico contro tir, 8 feriti fra cui 2 bambine

Letture: 3.856

Questa mattina, intorno alle 10, un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus scolastico sull’autostrada A4, in direzione Venezia, all’altezza dell’uscita di Cormano. Il mezzo, che trasportava una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea composta da 44 bambini e alcuni insegnanti, era diretto nella bergamasca quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi, ha tamponato un tir finendo contro il guard-rail.

Annunci

Otto feriti, l’ autista in condizioni critiche

Il conducente dell’autobus, un uomo di 43 anni, ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dai soccorritori della Croce Viola di Milano. Due insegnanti e due bambine di 8 anni sono state ricoverate in codice giallo rispettivamente all’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele. Altri tre uomini, di 42, 48 e 50 anni, e una donna di 51 anni hanno riportato ferite di varia entità e sono stati soccorsi sul posto.

Massiccio intervento dei soccorsi

Dopo la chiamata al Nue 112, sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i sanitari per assistere i bambini. Le operazioni di soccorso hanno visto l’impiego di diverse ambulanze e automediche. Oltre all’Ambulanza della Croce Viola sul posto c’erano un mezzo dell’Att per la rianimazione e le grandi emergenze, 4 automediche di Milano, e le ambulanze e i soccorritori della SOS Novate, della Croce Rossa Italiana di Cusago, della croce verde di Milano e di Padana Emergenza di Milano.

Annunci

Fortunatamente, il resto della scolaresca è rimasto illeso e, dopo lo spavento iniziale, i bambini sono stati assistiti e rassicurati, in attesa di riconsegnarli ai loro genitori che sono stati prontamente contattati. L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora, causando lunghe code e disagi al traffico in direzione Venezia

Indagini e rilievi in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

La Polizia Stradale sta conducendo le indagini per determinare le cause esatte del tamponamento. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella di un possibile malore del conducente o un guasto tecnico al mezzo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini.

Annunci