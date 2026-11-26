Letture: 3.241

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 59 anni per le lesioni aggravate riportate da un 68enne, accoltellato martedì 24 novembre nel centro di Nerviano. I due uomini si erano affrontati in un bar nella zona di piazza Manzoni e via Marzorati. La lite è poi proseguita all’esterno del locale, dove il 68enne è stato ferito all’addome.

Inserzioni

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano e, stando alle notizie disponibili anche il 25 noembre non risultava in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Legnano e della Stazione di Nerviano hanno identificato in breve tempo il presunto responsabile, denunciandolo per lesioni personali aggravate. Non si conoscono i motivi che hanno portato alla lite.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: