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Un Consiglio comunale infernale, quello di Ossona del 24 novembre, durato quasi sette ore e mezza, senza pause, che ha messo a dura prova i consiglieri e il poco pubblico presente. Tutto perché il sindaco, nella sua qualità di presidente del Consiglio comunale, non è riuscito a organizzare i lavori come avrebbe dovuto, attraverso un’adeguata preparazione preventiva, l’esame delle osservazioni e degli emendamenti in sede di conferenza dei capigruppo. Si dice che il pesce cominci a puzzare dalla testa. E durante il Consiglio comunale è emerso, a nostro giudizio, che la macchina comunale non funziona come dovrebbe.

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L’uscita di Fabio Porzio dalla maggioranza non è una notizia nuova per i nostri lettori. Questa testata è stata la prima a raccontare la frattura interna a Uniti per Ossona e ne ha seguito gli sviluppi. Il 24 novembre è arrivata la formalizzazione in Consiglio comunale della costituzione del gruppo Libero Pensiero. Ciò che merita attenzione, piuttosto, è quanto è accaduto durante la seduta.

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Raccontare in un solo articolo tutto quello che è successo in sette ore e mezza di Consiglio comunale è praticamente impossibile. Delle ultime 23 interrogazioni e interpellanze abbiamo peraltro già ampiamente scritto prima ancora della convocazione della seduta. Ci riserviamo di approfondire nei prossimi giorni alcuni degli argomenti trattati, soffermandoci oggi su una questione che attraversa quasi tutta la discussione: la confusione fra le responsabilità politiche degli amministratori e quelle tecniche e organizzative dei funzionari comunali.

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💡 Il sindaco e i lampioni spenti

Il sindaco Giovanni Venegoni ha raccontato durante il Consiglio comunale di girare per il paese quasi ogni sera per individuare i lampioni spenti e segnalarli al gestore. Ma i cittadini segnalano da anni i problemi dell’illuminazione pubblica. Non è necessario che il sindaco vada personalmente a contare i lampioni spenti per sapere che esiste un problema. Il suo compito è dare indirizzi agli uffici, programmare gli interventi e assicurarsi che vengano verificati gli obblighi contrattuali del gestore. Altrimenti, alle segnalazioni dei cittadini si aggiungono quelle del sindaco, ma i lampioni rimangono ugualmente spenti.

Venegoni ha inoltre sostenuto che l’organizzazione di un Comune non si giudica dal numero degli assessori nominati o delle persone presenti negli uffici, ma dalla capacità di individuare soluzioni adeguate a garantire il funzionamento della macchina amministrativa. Prendiamolo in parola e giudichiamo dunque i risultati. Abbiamo un responsabile dei lavori pubblici presente per 12 ore alla settimana, un appalto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica ancora da assegnare e una serie di problemi di manutenzione del patrimonio comunale che si trascinano nel tempo.

Anche durante la discussione sulla nuova convenzione di tesoreria comunale è emersa questa confusione di ruoli. Di fronte alle osservazioni e alle domande del consigliere Porzio, l’assessore al bilancio Marina Roma ha dichiarato di non avere le competenze tecniche per rispondere puntualmente, richiamandosi alla fiducia nella responsabile della ragioneria. Ma avere fiducia nei propri funzionari e conoscere gli atti che si sottopongono all’approvazione del Consiglio comunale sono due cose perfettamente compatibili. Anzi, dovrebbero andare di pari passo.

🏛️ La democrazia ha un limite?

Uno degli aspetti che più ci hanno colpito durante la seduta è il comportamento del segretario comunale, la dottoressa Antonella Annecchiarico, intervenuta più volte nel dibattito consiliare senza che fosse chiamata a farlo. Più che dirigere la seduta, a nostro giudizio, il sindaco ne ha subito gli interventi.

È stato lo stesso Venegoni, nel corso del Consiglio, a illustrare il coinvolgimento del segretario comunale nelle scelte organizzative degli uffici e nell’individuazione delle professionalità esterne chiamate a collaborare con il Comune di Ossona. Ed è stato proprio il segretario comunale, sul finire della seduta, all’1.55 di notte, a richiamare le difficoltà degli uffici nel far fronte alle richieste di accesso agli atti dei consiglieri, arrivando ad affermare: «La democrazia ha il limite».

Ricordiamo alla dottoressa Annecchiarico che l’articolo 97 del Testo unico degli enti locali attribuisce al segretario comunale funzioni consultive, referenti e di assistenza durante le sedute consiliari, oltre a funzioni di coordinamento dell’attività dei dirigenti. L’articolo 43 dello stesso testo riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato ricevuto dai cittadini.

La democrazia si esercita nel rispetto delle leggi, non entro i limiti dettati dalle difficoltà organizzative degli uffici comunali. È l’organizzazione della macchina amministrativa che deve essere adeguata alle esigenze delle istituzioni democratiche, non il contrario.

E qui torniamo al proverbio con cui abbiamo iniziato questo editoriale. Prima di lamentarsi del carico di lavoro dei dipendenti comunali e del numero delle richieste dei consiglieri, sarebbe opportuno interrogarsi sulle responsabilità di chi dirige e organizza il loro lavoro. Insomma, ribadiamo che il pesce inizia sempre a puzzare dalla testa.

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