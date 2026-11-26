Magenta, furto vicino alla basilica: rotto il finestrino di un furgoncino
Un furgoncino parcheggiato nel centro di Magenta, nei pressi della basilica di San Martino, è stato danneggiato durante un furto segnalato martedì 24 novembre. Secondo le informazioni avute in redazione il conducente si era allontanato dal mezzo per recarsi in banca. Al suo ritorno il finestrino del veicolo era stato infranto e il portafogli lasciato all’interno era sparito. Al valore di quanto sottratto si aggiunge il costo per la sostituzione del vetro. Non è stata resa nota l’entità complessiva del danno.
Purtroppo bisogna imparare ad essere iperprudenti e a non lasciare in macchina, neppure per un attimo, oggetti che possano attrarre l’attenzione dei ladri, che pare si trovino davvero dappertutto. Un fatto molto triste.