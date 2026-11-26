Un furgoncino parcheggiato nel centro di Magenta, nei pressi della basilica di San Martino, è stato danneggiato durante un furto segnalato martedì 24 novembre. Secondo le informazioni avute in redazione il conducente si era allontanato dal mezzo per recarsi in banca. Al suo ritorno il finestrino del veicolo era stato infranto e il portafogli lasciato all’interno era sparito. Al valore di quanto sottratto si aggiunge il costo per la sostituzione del vetro. Non è stata resa nota l’entità complessiva del danno.

Redazione CNNZ

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