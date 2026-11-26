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I Carabinieri della compagnia di Porta Magenta, a Milano, hanno arrestato uno studente di 22 anni che frequentava l’ITS Innova Professioni, che si era presentato a scuola portando con sé una pistola carica. Il giovane, italiano, è stato bloccato nella mattinata di questa mattina dai militari, poco prima che entrasse a scuola. Aveva con sé una pistola calibro 22 con un colpo in canna, pronto a far fuoco. Ai carabinieri era arrivata la segnalazione della direzione scolastica, che era stata informata da alcuni studenti che avevano riferito come il loro compagno avesse preso l’abitudine, già nei giorni precedenti, di presentarsi a scuola armato.

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I militari hanno poi perquisito l’abitazione e il veicolo nella disponibilità del 22enne, trovando un secondo revolver calibro 32, munizioni di vario calibro, da quelle da caccia, che contengono pallettoni, ad altre prefabbricate, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo ed è stato portato nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si sa ancora quali fossero le sue intenzioni.

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