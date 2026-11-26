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Due uomini sottoposti agli arresti domiciliari ad Arluno e Nerviano sono stati portati in carcere dopo gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Legnano sul rispetto delle prescrizioni dettate dalle loro condanne.

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Il primo episodio riguarda un 19enne residente ad Arluno, che si trovava agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. I carabinieri che stavano effettuando i controlli di routine lo hanno trovato fuori casa e il giudice, informato della cosa, gli ha revocato gli arresti domiciliare. I militari lo hanno nuovamente arrestato nel pomeriggio di lunedì 23 novembre.

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A Nerviano, invece, durante il controllo i carabinieri si sono resi conto che un 35enne sottoposto ai domiciliari era evaso. L’uomo è rientrato pochi minuti dopo l’arrivo dei carabinieri, ubriaco. Lo aspettavano. Anche per lui è stato disposto il trasferimento in carcere.

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