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Sono oltre 3.300 le donne seguite nei primi nove mesi del 2026 dai centri antiviolenza della rete del Comune di Milano, secondo i dati diffusi dall’amministrazione. Nell’intero 2025 erano state 3.864, di cui 2.689 al primo contatto con i servizi. I numeri sono stati richiamati in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La rete milanese comprende dieci centri antiviolenza e dodici enti che gestiscono case rifugio, per circa cinquanta strutture di ospitalità. Durante novembre sono state promosse iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso gli spazi pubblicitari delle metropolitane e dei mezzi di superficie.

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I dati sull’attività dei centri descrivono le donne accompagnate nei percorsi di sostegno e non coincidono con il numero delle denunce presentate alle forze dell’ordine. Per chi subisce violenza o stalking, il 1522 è il numero nazionale gratuito di assistenza, attivo 24 ore su 24. In caso di pericolo immediato il numero da chiamare è il 112.

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