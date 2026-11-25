Milano, oltre 3.300 donne seguite dai centri antiviolenza in nove mesi
Sono oltre 3.300 le donne seguite nei primi nove mesi del 2026 dai centri antiviolenza della rete del Comune di Milano, secondo i dati diffusi dall’amministrazione. Nell’intero 2025 erano state 3.864, di cui 2.689 al primo contatto con i servizi. I numeri sono stati richiamati in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La rete milanese comprende dieci centri antiviolenza e dodici enti che gestiscono case rifugio, per circa cinquanta strutture di ospitalità. Durante novembre sono state promosse iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso gli spazi pubblicitari delle metropolitane e dei mezzi di superficie.
I dati sull’attività dei centri descrivono le donne accompagnate nei percorsi di sostegno e non coincidono con il numero delle denunce presentate alle forze dell’ordine. Per chi subisce violenza o stalking, il 1522 è il numero nazionale gratuito di assistenza, attivo 24 ore su 24. In caso di pericolo immediato il numero da chiamare è il 112.