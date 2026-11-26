Robecco sul Naviglio entra nella rete internazionale Cittaslow
Dal 21 novembre Robecco sul Naviglio fa parte della rete internazionale Cittaslow, che promuove la qualità della vita, la sostenibilità e la tutela delle identità locali. L’ingresso del comune è stato ufficializzato sabato scorso a Bergamo durante l’assemblea di Cittaslow Italia, ospitata alla Fiera nell’ambito della manifestazione Terrae – In viaggio oltre i luoghi comuni.
A rappresentare l’amministrazione di Robecco era il sindaco Fortunata Barni. Nel suo intervento ha spiegato il significato del simbolo della rete, la chiocciola, intesa come richiamo alla cura del territorio e delle relazioni, anziché all’immobilità. Il percorso di candidatura ha coinvolto gli uffici comunali e ha beneficiato del sostegno di Valter Bertani, assessore ad Abbiategrasso e vicepresidente di Cittaslow. Con l’adesione si apre una nuova fase nella quale i principi della rete potranno tradursi in iniziative e scelte amministrative dedicate alla qualità della vita.