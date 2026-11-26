A rappresentare l’amministrazione di Robecco era il sindaco Fortunata Barni. Nel suo intervento ha spiegato il significato del simbolo della rete, la chiocciola, intesa come richiamo alla cura del territorio e delle relazioni, anziché all’immobilità. Il percorso di candidatura ha coinvolto gli uffici comunali e ha beneficiato del sostegno di Valter Bertani, assessore ad Abbiategrasso e vicepresidente di Cittaslow. Con l’adesione si apre una nuova fase nella quale i principi della rete potranno tradursi in iniziative e scelte amministrative dedicate alla qualità della vita.

Redazione CNNZ

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