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Quest’anno i cittadini di Magenta dovranno rinunciare alla tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio a causa di due furti subiti dal gestore durante le operazioni di montaggio. A dare la notizia è stato il sindaco Luca Del Gobbo, mercoledì 25 novembre, durante la presentazione del programma delle manifestazioni natalizie. La pista di ghiaccio, da anni una delle attrazioni del Natale magentino, avrebbe dovuto trovare una nuova collocazione in piazza Arrigo VII. I lavori di riqualificazione di piazza Liberazione avevano infatti reso necessario lo spostamento dell’impianto. Il montaggio era già in corso quando l’operatore ha subito due furti nell’arco di due giorni, che hanno reso impossibile completare l’allestimento.

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«La mancata presenza della pista di ghiaccio è sicuramente l’aspetto che ci lascia più rammarico», ha dichiarato il sindaco. A subire le conseguenze dei due furti, oltre al gestore dell’impianto, saranno quindi anche i cittadini, che per tutte le festività natalizie dovranno fare a meno della pista di pattinaggio. In piazza Arrigo VII si terranno invece regolarmente le altre manifestazioni previste dal calendario natalizio, tra cui il villaggio di Natale, il mercato agricolo, gli spettacoli e le attività dedicate ai bambini. Il Comune non ha precisato quale materiale sia stato rubato né l’entità economica dei danni subiti dall’operatore.

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