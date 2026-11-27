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La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un uomo di 52 anni per l’omicidio di Rosalba Persico, morta nell’incendio del suo appartamento in via Bottoni. Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, gravemente indiziato di omicidio e incendio aggravati. Si tratta dello stesso vicino di casa sul quale, già all’indomani dell’incendio mortale del 26 ottobre, i condomini avevano richiamato l’attenzione. Come ci avevano raccontato allora alcuni residenti, l’uomo era tornato ad abitare nel condominio di via Piero Bottoni 16, al Vigentino, da pochi mesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, nelle ore precedenti l’incendio mortale il 52enne avrebbe minacciato alcuni condomini di dare fuoco al palazzo.

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Il provvedimento cautelare riguarda anche il primo incendio, avvenuto l’11 ottobre, in seguito al quale cinque persone erano state accompagnate in ospedale. Quindici giorni dopo, nell’incendio del 26 ottobre, è morta Rosalba Persico, 83 anni, costretta a letto dalle sue condizioni di salute. L’autopsia ha attribuito la morte a un’intossicazione acuta da monossido di carbonio, con il concorso di gravi lesioni da calore. Già il 27 ottobre avevamo dato notizia della natura dolosa dell’incendio.

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Le indagini della sezione Omicidi della Squadra Mobile di Milano, condotte con il supporto del Commissariato Scalo Romana, della Polizia Scientifica e del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco, hanno permesso di collegare i due episodi. Gli accertamenti chimici hanno rilevato in entrambi i casi la presenza di acceleranti riconducibili alle benzine. Anche la comparazione con le analisi effettuate sugli indumenti dell’indagato ha dato esito positivo. Il 52enne, già gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in giudizio.

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