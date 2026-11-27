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Le musiche di Bach, Vivaldi e altri compositori del Barocco saranno protagoniste del concerto in programma sabato 28 novembre alle 21 a Busto Garolfo. L’Auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni, ospita Splendori barocchi, con l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi. L’ingresso è libero. La serata fa parte di Note d’autunno, la stagione musicale promossa dal Comune e dalla Bcc, a cura di Ensemble Amadeus con la collaborazione della parrocchia.

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Il programma propone composizioni entrate nella memoria collettiva anche grazie alla televisione, alla pubblicità e al cinema. Tra queste l’Aria sulla quarta corda di Bach, conosciuta dal pubblico italiano come sigla di Quark, e il preludio del Te Deum di Charpentier, associato all’Eurovisione. Di Vivaldi saranno eseguite fra l’altro pagine dell’Inverno dalle Quattro stagioni e del concerto Il gardellino. L’appuntamento consentirà di ritrovare queste melodie nel loro contesto musicale originale.

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