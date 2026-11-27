Il ritrovo è alla biglietteria dell’Eremo, in via Santa Caterina 13. Il biglietto completo, comprensivo di ingresso, visita e degustazione, costa 20 euro; chi preferisce partecipare alla sola degustazione può acquistare il biglietto da 10 euro e presentarsi alla biglietteria alle 16.30. Le prenotazioni si effettuano sul sito di Archeologistics.

Redazione CNNZ

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