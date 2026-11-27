Leggiuno, visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e degustazione di formaggi
Sabato 28 novembre a Leggiuno, sul Lago Maggiore, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso ospita un pomeriggio dedicato alla visita del monastero e alla degustazione di formaggi. L’iniziativa, organizzata da Archeologistics, coinvolge l’azienda Luigi Guffanti di Arona, attiva nella stagionatura e selezione dei formaggi dal 1876. Il programma inizia alle 15 con la visita guidata al complesso monumentale, di proprietà della Provincia di Varese dal 1970. Terminata la visita, verso le 16.15, i partecipanti raggiungeranno la Locanda Ristoro di Santa Caterina risalendo la scalinata. Alle 16.30 inizierà la degustazione guidata di quattro formaggi, con conclusione prevista alle 17.15.
Il ritrovo è alla biglietteria dell’Eremo, in via Santa Caterina 13. Il biglietto completo, comprensivo di ingresso, visita e degustazione, costa 20 euro; chi preferisce partecipare alla sola degustazione può acquistare il biglietto da 10 euro e presentarsi alla biglietteria alle 16.30. Le prenotazioni si effettuano sul sito di Archeologistics.