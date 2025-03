Abbiategrasso. Cartolina filatelica e cerimonia speciale: poste Italiane omaggia l’8 marzo e la festa della donna

Letture: 1.434

Sabato 8 marzo, presso l’ufficio postale di Abbiategrasso in via San Carlo, si terrà l’evento speciale “La Forza delle Donne”, organizzato in collaborazione con Iniziativa Donna. L’associazione è nata dalla volontà di alcune donne, per promuovere iniziative sociali e culturali sul territorio. Alle 10:00 la Presidente Nunzia Fontana, insieme alle rappresentanti dell’associazione, leggerà una poesia dedicata a tutte le donne per ricordare i diritti, le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel corso di decenni. Saranno presenti anche Tiziana Losa e Brunella Agnelli, rispettivamente Presidente e Segretaria di Confcommercio Abbiategrasso, e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle Poste Italiane. Alle 10:30 è prevista una cerimonia di bollatura per celebrare ufficialmente la giornata e dare il via alla giornata dell’annullo.

Annunci

L’annullo e la cartolina

Anche quest’anno Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Si tratta di un’occasione per i collezionisti appassionati di filatelia, e per chi vuole ricordare in modo originale questa ricorrenza, regalando alle donne che conosce e che apprezza la cartolina, o spedendo loro un messaggio speciale. Il prodotto filatelico sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico di tutta la provincia di Milano e negli uffici di Spazio Filatelia del territorio di tutta la provincia. Dal 5 al 10 marzo 2025, esclusivamente negli Spazio Filatelia, sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile. Una vera chicca per chi ama questo genere di collezionismo

L’impegno di Poste Italiane per la parità di genere

Poste Italiane vanta una forte presenza femminile tra i suoi dipendenti e ha nelle sue politiche aziendali un impegno costante nella promozione della parità di genere. Infatti, in provincia di Milano, le donne che lavorano con Poste italiane ricoprono soprattutto dei ruoli di responsabilità, confermando in questo modo l’azienda ha una particolare attenzione nei confronti dell’inclusione e delle pari opportunità, e che ha rimosso gli ostacoli più importanti che le donne trovano nel fare carriera.

Annunci