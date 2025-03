Legnano, panico in centro: guida spericolata, scappa e morde i poliziotti

Letture: 1

E’ successo ieri, 7 marzo, a Legnano. Una donna, una 40enne romena, alla guida di un’auto ha seminato il panico tra i passanti con una serie di manovre pericolose. Alcuni cittadini, preoccupati, hanno allertato il nue 112 segnalando il comportamento spericolato della conducente.

Annunci

Gli agenti sono riusciti a intercettarla in via Palestro, intimandole l’alt. La donna, però, non si è fermata e ha tentato di scappare. Dopo un inseguimento, la polizia l’ha raggiunta e bloccata in via Alberto da Giussano. Lì, ha reagito con violenza: prima ha colpito un’auto, poi ha aggredito gli agenti a calci e morsi nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Arrestata e denunciata per guida in stato di ebbrezza

La 40enne, di origine romena, è stata arrestata con le accuse di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dai successivi accertamenti è emerso che aveva assunto alcol e farmaci prima di mettersi al volante. Per questo è stata anche indagata per guida in stato d’ebbrezza. Uno dei poliziotti feriti ha dovuto ricevere

Annunci

cure mediche presso l’ospedale di Legnano.