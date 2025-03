Prepariamoci: il nuovo programma Quantum SEO AI-Powered sta per uscire

Letture: 3.705

Entro poche settimane saremo pronti al lancio di Quantum SEO AI-Powered, una suite di 28 strumenti innovativi che riunisce le principali funzioni di analisi, creazione e revisione dei contenuti che utilizzo quotidianamente nel mio lavoro e che trovo possano fare una differenza abissale per i professionisti del settore.

Annunci

Questi sono i dettagli del pacchetto di tool che ho selezionato e che ti sto per mettere a disposizione.

L’anima umana e l’anima AI, fuse insieme

Fare di più e fare meglio sono due obiettivi diversi per chi si occupa di SEO, ma non per questo devono essere necessariamente scollegati.

Annunci

Quantum SEO unirà le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale a tutte le tecniche di posizionamento, scalata della SERP, analisi degli intenti di ricerca, sviluppo di titoli e contenuti, uso dei metatag e link building che sono capisaldi della tecnologia digitale e del suo eccellente funzionamento per il posizionamento dei siti web.

Con l’AI non è solo possibile aumentare la produttività, ma soprattutto la qualità del contenuto: che poi, come sappiamo, è la vera chiave di volta per ottenere grandi risultati con la Search Engine Optimization.

Annunci

Pragmatismo al primo posto

Alcune persone confondono l’ottimizzazione dei contenuti con un’attività più artistica che matematica, e si perdono in tecniche e strumenti indubbiamente affascinanti, ma con cui non è sempre facile costruire veri risultati.

Nella mia carriera e con tutti i miei clienti ho sempre preferito un approccio pragmatico, intuitivo, basato su risultati tangibili e misurabili: Quantum SEO è una suite di strumenti che ricrea questo mio approccio e che fa del proprio pragmatismo la sua punta di diamante.

Annunci

In più, tutti gli strumenti che ho inserito nella suite sono testati da me, con i miei clienti storici, per mesi prima del lancio della suite: niente è stato aggiunto senza aver verificato in modo scrupoloso la sua produttività e le sue potenzialità per il miglioramento della strategia e della produzione di contenuti ottimizzati.

Le fasi dell’uso

La fase di analisi e ricerca è spesso sottovalutata, ma costituisce, se fatta in modo corretto, una base solida e una guida per realizzare tutti i contenuti. Peccare in questa fase progettuale significa poi inseguire difficoltà e problemi che si sviluppano nel corso del tempo. Al contrario, realizzare un’accurata analisi iniziale, permette di risparmiare tempo e risorse che possono essere spese per obiettivi più interessati della correzione e della modifica.

Gli strumenti di analisi di partenza presenti nella suite Quantum SEO saranno due: Intent Analyzer e SEO Content Analyzer

Con un’analisi solida alle spalle, possiamo realizzare contenuti di maggiore qualità, che sono poi i preferiti degli utenti e di conseguenza dei motori di ricerca.

Gli strumenti che troverai a disposizione nella suite sono:

SEO Briefing PRO

SEO Cluster Creator

SEO Magic

SEO Content Suggest

SEO Headings PR

Content Booster

Un occhio extra ci permette di avere un maggiore controllo sulla qualità, aumentando l’attrattiva per i motori di ricerca e la visibilità per l’utente.

Per suggerimenti e modifiche di valore, nella suite troverai questi strumenti:

ContentExpander

Journalistic Content

PromoWriter

EdiMaster AI

HumanizerPRO

Title Rewriter

Text Style Extractor

Il contenuto è di valore in due circostanze: quando si inserisce in una rete di contenuti di pari valore, e quando genera o migliora l’autorità del sito. Gli strumenti dedicati alla link building che troverai a disposizione sono:

TopicLink Wizard

Interviewer for PR

Backlink Assistant

Theme Connector

GPTopic Suggest

Anchor text PRO

AnchorPRO

Il lavoro sui metatag è una delle fasi finali dell’ottimizzazione, e per aiutare i professionisti con questa attività ho selezionato: SERPMeta Pro e Tag Meta Optimizer.

L’uso dell’IA è diventato una componente di vitale importanza per chi lavora con la SEO e l’ottimizzazione dei contenuti. Migliorare i prompt, ricevere suggerimenti più centrati e produttivi, interagire correttamente con i modelli generativi può non essere semplice, e per rendere l’attività più intuitiva e potente ho deciso di inserire in Quantum SEO questi strumenti:

Dynamic Prompter

Prompt Perfector

GPT’s Generator

Il sistema a crediti

Creando Quantum SEO non ho voluto volontariamente pensare ad un abbonamento, per via della natura concettualmente rigida di questa forma.

Al contrario, ho preferito realizzare un sistema a crediti, che ti permette di consumare esclusivamente quello che utilizzi per le tue attività professionali.

I pacchetti di lancio, che ti ricordo avverà entro poche settimane, sono validi fino al 31/10/2024, e prevedono uno sconto del 50% sul prezzo a pacchetto, oltre che una riduzione notevole del costo per credito.

RICARICA BASE fino al 30/04/2025 con sconto al 50% RICARICA RISPARMIO fino al 30/04/2025 con sconto al 50% RICARICA TOP fino al 30/04/202531/10/2024 con sconto al 50% 14,70€/150 crediti 19,70€/220 crediti 34,70€/470 crediti prezzo per credito: 0,098€ prezzo per credito: 0,178€ prezzo per credito: 0,074€

In più, ho deciso di regalare 50 crediti omaggio a chi li prenoterà via mail, scrivendomi a info@ilmioposizionamento.it.

Questa offerta rimarrà valida ancora per pochi giorni. Ti aspetto dall’altra parte della tecnologia!