Incidente mortale ad Arluno, nel sottopasso si trovano faccia a faccia

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Grave incidente ad Arluno, lungo la Sp34 per Turbigo, nel sottopasso dell’autostrada e della tav. 2 auto si sono scontrate frontalmente nel primo pomeriggio. Un uomo ancora non identificato è morto sul colpo, mentre un altro, un 36enne, è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. La chiamata al 112 è arrivata alle 13.37 e sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e un elicottero.

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E’ stato un impatto violento, da come si può vedere nelle foto. Una delle due auto, il suv, è finita di traverso contro il muro del sottopasso con la parte anteriore pesantemente distrutta, mentre sull’altra vettura si vedono danni evidenti sul lato frontale e laterale. In entrambe le macchine sono esplosi gli airbag. Sulla carreggiata sono rimasti anche alcuni detriti, mentre i soccorritori hanno operato a ridosso dei veicoli per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Il sottopasso rimarrà bloccato per diverse ore.

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🚑 Soccorsi e rilievi. Traffico bloccato . Si tratta di una maxi Emergenza

Anceh se le auto coinvolte sono solo due, il fatto di essere successo in un sottopasso della tav, ha crrato le condizioni perchè sia stata dichiarata la Maxi emergenza. La centrale operativa del 112, ha inviato sul posto due ambulanze, una di Padana Emergenza di Milano e una della Croce Azzurra di Buscate, oltre ad un’auto medica. E’ stato chiamato anche l’elisoccorso, nella speranza di un poter velocemente soccorrere anche l’autista del Suv. Purtroppo è stato inutile. In supporto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Legnano per i rilievi e per direzionare il traffico e i vigili del fuoco Comando provinciale di via Messina.

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Resta da chiarire la dinamica esatta dello scontro. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire posizione dei mezzi, direzione di marcia ed eventuali responsabilità. L’incidente ha inevitabilmente creato forti disagi alla circolazione lungo il tratto della provinciale, mentre l’area è stata occupata dai mezzi di soccorso e dalle operazioni di assistenza. Si può ipotizzare che il sottopasso sarà occupato per diverse ore.