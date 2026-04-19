Arluno, Paolo Caracciolo la vittima dell’incidente mortale nel sottopasso

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In queste ore Arluno, Ossona e Vittuone piangono Paolo Caracciolo, la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 aprile nel sottopasso della Sp34 per Turbigo. Aveva compiuto da poco 68 anni, ed era un volto conosciuto tra Vittuone, Arluno e Ossona, dove in tanti lo ricordano per il suo carattere positivo e sereno nonostante i problemi di salute, e per il periodo in cui aveva gestito il Bar dell’Angolo in via 11 Febbraio. Già nelle prime ore dopo l’incidente avvenuto nel tratto sotto l’autostrada e la Tav, la notizia si era diffusa fra i suoi conoscenti.

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🚔 Le ore prima dello schianto

Paolo Caracciolo abitava a Vittuone con la madre, ma a Ossona era molto conosciuto. Qui abitavano gli amici di una vita, con cui ancora passava ancora qualche ora al bar, a chiacchierare. Secondo quanto abbiamo ricostruito, quando si è verificato l’incidente Paolo Caracciolo stava tornando verso Vittuone dopo avere accompagnato a casa un amico con cui aveva trascorso alcuni momenti a Ossona. Un dettaglio che rende ancora più amaro il quadro di una giornata normale del fine settimana, finita invece in tragedia lungo uno dei punti più delicati della viabilità della zona. In queste ore i pensieri si concentrano soprattutto su Paolo Caracciolo. Oltre alla mamma, infatti , lascia anche la figlia e i suoi 5 nipotini.

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L’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 di venerdì 18 aprile nel sottopasso Tav della provinciale. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 13.37. Sul posto sono intervenuti il 118 con due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, insieme ai carabinieri della Compagnia di Legnano e ai vigili del fuoco del distaccamento di Corbetta. Per Paolo Caracciolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nell’altro veicolo coinvolto viaggiava un uomo di 36 anni, non italiano, portato in ospedale in codice verde, poi rivalutato in giallo. Non abbiamo notizie precise sulle sue condizioni, perchè, in quanto ferito, sono coperte dalla privacy. La dinamica esatta dello scontro resta al vaglio delle forze dell’ordine.

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