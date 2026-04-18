Hacker: ci hanno attaccati, ma hanno trovato Co Notizie pronto a combattere

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Oggi Co Notizie ha vissuto una delle giornate più complicate della sua storia recente. Per meno di un’ora un attacco informatico è riuscito a mettere le mani sulla nostra piattaforma, provando a sporcare, disturbare e interrompere il lavoro di una testata che ogni giorno sta sul territorio e prova a fare informazione con serietà. È stato un momento brutto, rapido e violento nel suo modo di presentarsi. Ma è stato anche il momento in cui abbiamo reagito, con forza. Molti lettori affezionati avranno assistito alla battaglia che si svolgeva sotto i loro occhi senza capire bene cosa stava succedendo. Ce ne scusiamo.

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L’intrusione è stata scoperta quasi subito. Da quel momento in avanti non c’è stato spazio per altro: è iniziata una battaglia vera, fatta di interventi immediati, controlli, pulizia, verifiche e ripristino. Chi pensa che una realtà come Co Notizie sia piccola solo perché non ha dietro una grande struttura probabilmente non ha capito come funzionano le cose. Perché ci sono momenti in cui anche una redazione essenziale sa diventare enorme. Oggi è successo proprio questo.

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🛡️ Quando c’è da difendere la casa, Co Notizie c’è

Abbiamo ripreso il controllo della piattaforma in tempi rapidi e poi abbiamo passato il resto della giornata a cancellare la spazzatura lasciata da chi ha provato a colpirci. È stato un lavoro lungo, paziente e spesso invisibile agli occhi dei lettori, ma decisivo. Dietro a ogni pagina che torna online, dietro a ogni contenuto che resta leggibile, dietro a ogni sezione rimessa in ordine, c’è stata una risposta netta: qui non si passa.

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Ci dispiace sinceramente per quei lettori che, anche solo per qualche minuto, oggi non sono riusciti a leggere Co Notizie come fanno ogni giorno. Sappiamo che un’interruzione, per quanto breve, è fastidiosa. Proprio per questo abbiamo scelto di fermarci il tempo necessario a ripulire tutto, sistemare tutto e rimettere il sito nelle condizioni giuste, invece di limitarci a una toppa veloce.

💻 Però sugli hacker abbiamo vinto noi

Alla fine della giornata il risultato è chiaro. Co Notizie è di nuovo operativo, sotto controllo e sicuro. Hanno provato a entrare, a sporcare e a lasciare il segno e a rovinare il nostro lavoro. Il segno, alla fine, lo lasciamo noi: quello di una testata che magari non fa rumore inutile, ma che sa restare in piedi quando serve davvero. Co Notizie continua il suo lavoro da dove non ha mai smesso di stare: accanto ai lettori.

Oggi con qualche cicatrice in più e qualche ora difficilissima sulle spalle, ma anche con una certezza molto semplice. Non saremo una folla. Non saremo un esercito. Ma quando c’è da difendere questo spazio, sappiamo essere molti di più di quello che sembra.