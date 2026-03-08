Magenta, studenti e nonne del knitting insieme: al Fornaroli nascono i “Volti di donne”

Letture: 1.235

A Magenta l’arte degli studenti del liceo Einaudi entra negli spazi dell’ospedale Fornaroli con la mostra “Volti di donne, intrecci di storie”, iniziativa inserita nel programma “Marzo Donna” promosso dal Comune. L’esposizione, realizzata in collaborazione con il knitting group “Intrecci di Legami”, sarà inaugurata lunedì 11 marzo alle 12 nella Rotonda dell’ospedale e resterà visitabile fino al 31 marzo. Il progetto nasce per raccontare il mondo femminile attraverso immagini, memoria e dialogo tra generazioni, trasformando il lavoro artistico degli studenti in un percorso di riflessione condivisa.

Le opere sono state realizzate dagli studenti del liceo magentino partendo dalle storie e dai percorsi di vita delle donne. I lavori pittorici rappresentano volti, esperienze e racconti che hanno ispirato i giovani artisti, diventando occasione per confrontarsi con temi legati all’identità femminile e al valore della memoria.

🎨 Arte e dialogo tra generazioni

Il progetto ha messo in relazione due realtà diverse: da una parte gli studenti del liceo Einaudi, dall’altra le donne del knitting group “Intrecci di Legami”. L’incontro tra questi due mondi ha dato vita a un dialogo simbolico fatto di creatività, racconti personali e relazioni umane. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare le esperienze femminili attraverso un percorso condiviso, dove l’arte diventa strumento di racconto e di incontro tra generazioni. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Ticino Olona nell’ambito delle attività dedicate al mese di marzo.

🏥 La mostra nella Rotonda dell’ospedale

La scelta di allestire l’esposizione nella Rotonda dell’ospedale Fornaroli non è casuale. Gli organizzatori hanno voluto portare l’arte in un luogo di cura, offrendo a pazienti, operatori sanitari e visitatori uno spazio di osservazione e riflessione. Le opere resteranno esposte dall’11 al 31 marzo e saranno visibili a chi frequenta l’ospedale. L’iniziativa punta a trasformare uno spazio sanitario in un luogo di incontro culturale, dove immagini e storie possono accompagnare il passaggio delle persone e creare momenti di attenzione e condivisione.