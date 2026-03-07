Abbiategrasso, notte sfortunata per 2 ragazzi: fermati su scooter rubato con hashish

Letture: 2.557

La scorsa notte, ad Abbiategrasso i carabinieri hanno fermato due giovani che erano a bordo di uno scooter rubato e li hanno denunciati per ricettazione e detenzione di stupefacenti. Il controllo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del nucleo Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso. Dopo aver fermato lo scooter, uno Yamaha X-City, i militari hanno lo hanno verificato e dagli accertamenti attraverso le banche dati delle forze dell’ordine è emerso che risultava rubato a Milano lo scorso 31 dicembre. I due giovani, di 22 e 19 anni, residenti rispettivamente a Corbetta e Abbiategrasso, sono stati fermati mentre percorrevano le strade della città.

Inserzioni

💊 Hashish addosso ai due giovani

Dopo il controllo del mezzo, i militari hanno continuato i controlli con una perquisizione personale. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di una piccola quantità di hashish, per un peso complessivo di circa 1,6 grammi. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura per ricettazione in concorso. Per il possesso della sostanza stupefacente i due giovani sono stati inoltre segnalati alla Prefettura come assuntori. Il motociclo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.