A Ossona l’8 marzo si festeggia così: 21 donne, trucco, fiori e un messaggio chiaro di libertà

A Ossona, nel pomeriggio dell’8 marzo 2026, dalle 14, ventuno donne hanno partecipato a un’iniziativa speciale organizzata dall’associazione A.D.E.L. – Donne Eternamente Libere. Un pomeriggio gratuito di trucco, parrucco e cura personale pensato per celebrare la Festa della donna con un messaggio chiaro: prendersi cura di sé è anche un gesto di forza e libertà.

Le partecipanti si erano iscritte nei giorni precedenti e avevano un appuntamento personale nei due negozi che hanno messo a disposizione gli spazi per l’iniziativa. Da una parte il salone del parrucchiere per uomo Salvatore Vallone, in via Padre Giuliani a Ossona. Dall’altra il centro estetico Mirella Home di via Patrioti, grazie alla disponibilità di Andrea Albanese. L’atmosfera è stata quella delle occasioni belle: sorrisi, specchi, phon accesi, palette di trucchi e chiacchiere tra donne che si preparavano a vivere qualche ora tutta per loro.

💐 Un pomeriggio dedicato alle donne

Nel salone di via Padre Giuliani hanno lavorato la parrucchiera Sonia, di Furato, che potete trovare in Elite – Colori e Forme, che ha realizzato acconciature e pieghe per le partecipanti. Contemporaneamente, nello spazio del centro estetico Mirella Home, hanno operato due professioniste: Lucia Natali Arias per il trucco, e Marika Milazzo per la manicure, che hanno completato la preparazione delle donne con make-up e cura delle mani.

Ogni partecipante aveva il proprio turno, trasformando il pomeriggio in una sorta di piccolo percorso di bellezza e attenzione personale. Un gesto semplice, ma che per molte ha significato prendersi un momento per sé, lontano dalla routine quotidiana.

🌼 Fiori e piccoli gesti che fanno la differenza

Alla fine del percorso ogni donna ha ricevuto anche un fiore. Le gerbere e le primule sono state offerte da Graziella Tunesi, del negozio Non ti scordar di me di Arconate. Le mimose, simbolo dell’8 marzo, sono state invece donate da Davide Vailati, titolare del negozio Davide Trovamoto, attività di moto, accessori e ricambi in via Patrioti a Ossona.

🌸 «Non è solo estetica»

«Abbiamo voluto proporre un pomeriggio dedicato alle donne», spiega Eliana Mereghetti, presidente di A.D.E.L. – Donne Eternamente Libere. «L’idea è che il trucco non sia solo estetica, ma anche uno strumento di empowerment e di autostima. Vedersi meglio allo specchio può essere il primo passo per sentirsi più forti e sicure di sé». E guardando i sorrisi delle ventuno partecipanti, tra acconciature nuove, make-up curati e mazzi di mimosa tra le mani, il risultato sembra essere stato centrato in pieno.