Abbiategrasso firma il protocollo con la Prefettura di Milano contro riciclaggio e infiltrazioni nella ristorazione. Pronta la cabina di regia

Ad Abbiategrasso si rafforza la prevenzione contro riciclaggio, usura ed estorsioni nel settore turistico e della ristorazione. Il Prefetto di Milano ha firmato oggi un nuovo protocollo con i sindaci di Abbiategrasso, Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio per contrastare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in uno dei comparti più sensibili dell’economia locale. L’accordo punta a rafforzare l’azione amministrativa degli enti locali attraverso una collaborazione più stretta con la Prefettura. Il settore turistico-alberghiero e quello della ristorazione vengono infatti considerati ambiti particolarmente delicati, dove fenomeni come riciclaggio di denaro, usura o estorsioni possono trovare terreno fertile.

🛡️ Più controlli e collaborazione tra Prefettura e Comuni

Il protocollo definisce un modello di collaborazione strutturata tra le istituzioni coinvolte. L’obiettivo è potenziare la capacità di individuare in anticipo segnali di rischio legati alla presenza della criminalità organizzata nelle attività economiche del territorio. Tra le misure previste c’è l’istituzione di cabine di regia tra la Prefettura di Milano e ciascuno dei Comuni firmatari. Questi tavoli di lavoro avranno il compito di analizzare indicatori di rischio specifici e condividere informazioni utili per individuare eventuali anomalie nel settore. Il sistema si baserà su un’analisi rafforzata dei dati e sullo scambio costante di informazioni tra amministrazioni e istituzioni coinvolte.

📊 Il supporto dell’Università Bocconi

Il lavoro di monitoraggio potrà contare anche sulla collaborazione dell’Università Luigi Bocconi di Milano. L’ateneo partecipa al progetto grazie al protocollo già sottoscritto con la Prefettura per la condivisione e l’analisi di dati georeferenziati sulla criminalità nel territorio milanese. L’accordo firmato oggi si inserisce infatti in un percorso già avviato nel luglio 2025, quando la Prefettura aveva sottoscritto un protocollo analogo con il Comune di Milano. Con le nuove intese siglate anche con Abbiategrasso, Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, il sistema di prevenzione si estende ora a una parte significativa dell’area metropolitana milanese, con l’obiettivo di proteggere il tessuto economico locale da possibili infiltrazioni criminali.