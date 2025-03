Grave incidente ad Abbiategrasso sulla sp494 : più veicoli coinvolti, due feriti in codice rosso.

Letture: 4.354

Incidente ad Abbiategrasso. Sulla sp 494,nei pressi di via Dante Alighieri, vicino al Mc Donald, nel cuore della notte fra sabato e domenica, con la strada resa scivolosa da una pioggerella fine si è verificato uno scontro che ha coinvolto alcune automobili. Alle 23:43, una chiamata al 112 ha fatto scattare l’allarme e sul luogo sono stati inviati i Vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. Le condizioni atmosferiche e un asfalto reso viscido dalla pioggia hanno contribuito a mettere a dura prova l’operato degli operatori del 118 e dei Vigili del fuoco.

Oltre i Vigili del fuoco, sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa, una della Croce Verde di Trezzano e una della Croce bianca di Magenta, e 2 mezzi di Soccorso avanzato 2° livello dell’ ATT di Milano e di Pavia. 2 persone ferite sono state trasportate in condizioni critiche, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale l’Humanitas di Rozzano, mentre altre 2 hanno riportato ferite meno gravi sono state inviate all’ospedale di Pavia, in codice giallo.

La dinamica dell’incidente sembra essere il risultato di una serie di eventi concatenati, con il maltempo che ha giocato un ruolo determinante nel rendere la strada particolarmente scivolosa. I soccorritori, giunti sul posto poco prima della mezzanotte, hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli legati alle condizioni del manto stradale, che hanno rallentato le operazioni di estrazione dei feriti e messa in sicurezza dell’area. I carabinieri di Abbiategrasso, hanno avviato e i rilievi e le indagini sulle cause dello scontro. L’intervento è durato per diverse ore.

