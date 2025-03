Incendio nel Parco Nord Milano: fienile e mezzi agricoli distrutti. I Vigili del fuoco salvano tutti gli animali

Letture: 6.504

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 10.30 all’interno dell’Azienda Agricola Baronchelli, in via dei Conti Biglia, nel Parco Nord Milano. Le fiamme hanno interessato un fienile e diversi mezzi agricoli, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Sette squadre dei Vigili del fuoco in azione

L’incendio ha richiesto l’intervento di sette squadre dei Vigili del fuoco, arrivate da diverse sedi del milanese. Nonostante l’ampia estensione dell’azienda, circa 700 mq, i soccorritori sono riusciti a contenere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse ad altre strutture. Le fiamme hanno distrutto diverse rotoballe accatastate nel fienile e alcuni mezzi agricoli, ma fortunatamente non si registrano feriti. Gli animali presenti nell’azienda sono stati messi in salvo dai pompieri, che li hanno trasferiti in una zona sicura prima che il fuoco potesse rappresentare un pericolo.

Escluso il rischio inquinamento, indaga la polizia

Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei Vigili del fuoco, che ha effettuato verifiche insieme ad ARPA Lombardia. I primi accertamenti avrebbero escluso rischi di inquinamento. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che dovrà stabilire se il rogo sia stato accidentale o provocato da un atto doloso.

