L’aeroporto di Olbia intitolato al principe Karim Aga Khan IV: un riconoscimento storico per lo sviluppo turistico della Sardegna

In un’importante decisione che segna un capitolo significativo nella storia del trasporto aereo in Sardegna, il Consiglio di Amministrazione dell’Enac ha deliberato ieri, 25 marzo 2025, di intitolare l’Aeroporto di Olbia – Costa Smeralda al Principe Karim Aga Khan IV. Questa scelta sottolinea il contributo fondamentale del Principe allo sviluppo del turismo nella regione, che ha trasformato radicalmente la dignità economica e culturale dell’isola.

La proposta di intitolazione è stata avanzata ufficialmente dal Comune di Olbia, evidenziando l’impatto positivo che la figura dell’Aga Khan ha avuto dall’inizio degli anni ’60. Il Principe, riconosciuto come leader spirituale della comunità musulmana ismailita e imprenditore visionario, fondò nel 1963 la compagnia aerea Alisarda. Questa iniziativa, che si è evoluta nel tempo in Meridiana e successivamente in Air Italy, ha avuto un ruolo cruciale nel facilitare l’accesso a uno dei gioielli del Mediterraneo, contribuendo in modo significativo alla crescita economica della Sardegna e creando nuove opportunità occupazionali per i residenti.

L’Aeroporto di Olbia, oggi uno dei principali scali internazionali di aviazione generale, deve parte della sua nascita e del suo sviluppo alla lungimiranza del Principe Aga Khan. La sua visione ha aiutato la Sardegna a emergere come una meta turistica di prestigio, attirando visitatori da tutto il mondo e promuovendo la bellezza naturale e la cultura dell’isola. Questo riconoscimento non è solo un omaggio a un singolo individuo, ma riflette l’evoluzione dell’intera regione, che ha saputo, con coraggio e innovazione, ritagliarsi un ruolo di primo piano sulla scena turistica e globale.

La decisione di intitolazione segue un iter similare a quello registrato in passato, come nel caso dell’intitolazione dello scalo di Milano Malpensa al Presidente Silvio Berlusconi. In questo contesto, è il Consiglio di Amministrazione dell’Enac ad avere l’autorità per procedere con le modifiche di denominazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 687 del Codice della Navigazione.

Questa intitolazione rappresenta non solo un omaggio a Karim Aga Khan IV ma anche il riconoscimento a una visione condivisa di progressismo e apertura verso il mondo, elementi fondamentali per il futuro del turismo e dell’economia sarda.

