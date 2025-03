Poste italiane. Un francobollo per Luciano Manara

Letture: 473

In una giornata di celebrazioni per la storia e l’identità italiana, Poste Italiane ha annunciato, ieri 25 marzo 2025, l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a Luciano Manara, in onore del bicentenario della sua nascita. Il valore del francobollo è fissato a 1,25€ e saranno stampati 200.025 esemplari, disposti in fogli contenenti 45 francobolli ciascuno.

Annunci

Luciano Manara, figura chiave del Risorgimento, viene rappresentato nel bozzetto creato dall’artista Fabio Abbati, il quale ha saputo catturare la determinazione e lo spirito di un patriota che ha sacrificato la propria vita per l’unità d’Italia. Manara si distinse per il suo coraggio durante le Cinque Giornate di Milano e nel corso della prima guerra d’indipendenza italiana, fino al tragico epilogo della sua vita nel 1849, durante la difesa della Repubblica Romana. La vignetta del francobollo non solo celebra il suo contributo, ma testimonia il valore dei tanti che hanno combattuto per un’Italia unita e libera.

Annunci

Il francobollo include le scritte “LUCIANO MANARA”, “PATRIOTA”, e “1825 – 1849”, accompagnate dall’indicazione tariffaria “B” e dal nome del Paese, “ITALIA”. La sua stampa è stata effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando tecniche di rotocalcografia su carta bianca, autoadesiva e patinata.

Annunci

Il primo giorno di emissione del francobollo sarà celebrato con un annullo speciale presso l’ufficio postale di Cava Manara, nel pavese, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della località, intitolata in onore del patriota. Gli appassionati di filatelia e i cittadini interessati potranno acquistare non solo il francobollo, ma anche una serie di prodotti correlati, tra cui cartoline, tessere e bollettini illustrativi, disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e in vari “Spazio Filatelia” in città quali Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito ufficiale di Poste Italiane.