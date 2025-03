Milano, Baggio. 70enne ha un arresto cardiaco al bar: la Polizia gli salva la vita con il massaggio cardiaco

Letture: 2.332

A Baggio, Milano, un uomo di 70 anni ha rischiato di morire nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, mentre si trovava seduto ai tavolini esterni di un bar in viale delle Forze Armate. L’anziano si è improvvisamente accasciato al suolo. Aveva avuto un arresto cardiaco. Una donna di 43 anni, che ha assistito alla scena, è stata la prima a intervenire. Gli ha allentato la cintura e i bottoni della camicia prima di chiamare il Nue 112. La Centrale Operativa ha inviato un’ambulanza e un’automedica e la Questura ha inviato sul posto due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, la prima delle quali è arrivata intorno alle 16.30.

Il massaggio cardiaco e la corsa contro il tempo

Constatando l’assenza di battito e il fatto che l’uomo non respirava autonomamente, i poliziotti hanno immediatamente iniziato le manovre salvavita, coordinandosi con il 118 tramite il cellulare della testimone, che era già in comunicazione con il servizio di soccorso. Quando è arrivata la seconda volante, gli agenti si sono alternati nel massaggio cardiaco senza mai interromperlo. Dopo minuti interminabili, il 70enne ha ripreso a respirare da solo e il battito è tornato.

Poco dopo, l’arrivo dei sanitari ha confermato il miglioramento delle sue condizioni. E’ passato da un arresto cardiaco, in codice rosso, ad trasporto in ospedale in codice giallo. I sanitari lo hanno portato al pronto soccorso dell’ Humanitas di Rozzano per ulteriori accertamenti.

