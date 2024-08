Grave incidente stradale: motociclista in codice rosso a Monza

Letture: 1.716

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 in Strada Cascina Olmo a Cernusco sul Naviglio. Un motociclista di 30 anni è stato ricoverato in condizioni molto critiche, in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo essersi scontrato con una vettura.

La dinamica dell’Incidente

Il motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto in cui viaggiava una coppia di coniugi di 72 e 77 anni. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Gorgonzola, che hanno estratto i due coniugi dall’auto.

I soccorsi

La coppia è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze della Croce verde di Pioltello e della Croce bianca di Carugate. Successivamente li hanno trasportati al pronto San Raffaele. Le loro condizioni sono meno gravi rispetto a quelle del motociclista. Uno è stato portato in ospedale in codice giallo, e l’altro in codice verde.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per permettere ai soccorritori di operare. Questo tragico incidente ricorda quanto sia importante la prudenza sulle strade, soprattutto in prossimità di aree trafficate. Mentre il motociclista lotta per la vita al San Gerardo, le autorità continuano a indagare per fare piena luce sull’accaduto.