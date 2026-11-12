Rho, sequestrate moto elettriche e carene contraffatte a EICMA 2026

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Moto elettriche e componenti di carrozzeria ritenuti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza durante EICMA 2026, che si è svolta a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre. I militari della Compagnia di Rho hanno effettuato tre distinti interventi per tutelare la proprietà industriale, individuando prodotti che, secondo gli accertamenti, riproducevano illegalmente modelli brevettati da altre aziende motociclistiche.

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I primi due controlli hanno riguardato altrettanti stand di espositori cinesi. Con la collaborazione dei periti delle aziende interessate, i finanzieri hanno accertato che alcune carene di motociclette esposte al pubblico riproducevano le linee e il design registrato dalla Honda. I componenti sono stati immediatamente rimossi dai padiglioni e sottoposti a sequestro penale. Il terzo intervento ha invece coinvolto un’azienda italiana specializzata nell’importazione e nella commercializzazione di veicoli di nuova generazione. In questo caso sono state sequestrate due motociclette elettriche prodotte in Cina, pronte per essere presentate al pubblico e agli operatori internazionali. Secondo gli accertamenti tecnici, i due mezzi riproducevano modelli brevettati da un’altra casa costruttrice cinese.

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Al termine dei controlli, i rappresentanti legali delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Milano per ipotesi di reato legate alla violazione delle norme sulla contraffazione di marchi e brevetti. Le indagini sono nella fase preliminare e resta ferma la presunzione di innocenza.

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