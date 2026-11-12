Milano, perquisizioni agli ART 52: sequestrati coltelli, katana e altre armi

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Due appartenenti al gruppo ART 52 sono stati perquisiti a Milano dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine della Procura su presunte attività illegali organizzate contro cittadini extracomunitari. L’operazione è stata condotta mercoledì 11 novembre dalla Digos della Questura di Milano, insieme al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, in esecuzione di due decreti di perquisizione locale, personale e informatica e di ispezione informatica. I due cittadini italiani sono indagati per istigazione a delinquere e associazione per delinquere.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sarebbe stato attivo a Milano tra marzo e luglio 2025, con l’obiettivo di organizzare ronde e commettere reati ai danni di cittadini extracomunitari nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di persone straniere e da episodi di microcriminalità. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari. Nell’ambito degli accertamenti a carico di uno degli indagati, i poliziotti hanno inoltre trovato una pistola ad aria compressa e una pistola a salve, entrambe prive del tappo rosso, un dissuasore elettrico, un coltello tattico, un coltello a serramanico, due passamontagna, un tirapugni e una katana con lama d’acciaio affilata.

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🚔 La storia del gruppo Art 52

Il gruppo Art 52, il cui nome richiama l’articolo della Costituzione secondo cui la difesa della Patria è un dovere del cittadino, è comparso a Milano nel marzo 2025, presentandosi sui social come un movimento contro la microcriminalità e organizzando ronde definite «anti-maranza». Le indagini della Digos sono iniziate dopo un’aggressione avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 marzo in Darsena, quando un giovane straniero, accusato di aver rubato una collanina, è stato picchiato da alcuni uomini incappucciati. Il video dell’aggressione è stato diffuso e rivendicato attraverso la pagina Instagram del gruppo, che in pochi giorni aveva raggiunto circa 14mila follower.

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Agli appartenenti al movimento vengono contestati altri due episodi: un’aggressione dell’11 marzo ai danni di un ragazzo accusato di molestie e un’altra, avvenuta il 28 marzo nel quartiere San Siro, documentata da un video pubblicato sui social. Il 9 luglio 2025 la Digos ha eseguito nove perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere e istigazione a delinquere. Tra i componenti del gruppo, secondo le indagini, figuravano anche persone vicine a Forza Nuova. Durante le perquisizioni erano stati sequestrati un manganello telescopico, un dissuasore elettrico e spray al peperoncino.

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