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Legnano

Allarmi bomba, 8 scuole evacuate anche a Legnano: intervenuti vigili del fuoco e la Digos

Ilaria Maria Preti
vigili del fuoco. Foto di repertorio
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Anche a Legnano, come nel resto del paese, sono arrivati diversi allarmi bomba. Secondo quanto raccontato le scuole coinvolte sono otto , tutte evacuate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Digos. I primi allarmi hanno riguardato l’istituto Bernocchi, il comprensivo Bonvesin de La Riva e il complesso scolastico di via Santa Teresa del Bambin Gesù. In seguito le segnalazioni hanno raggiunto altri cinque istituti, portando a otto il totale delle scuole coinvolte in zona.

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🚨 La matrice delle minacce è da accertare

Le prime informazioni raccolte a livello nazionale riferiscono di una mail anonima con minacce inviata alle segreterie e ai presidi, degli istituti scolastici di diverse città. La Digos è intervenuta in ogni scuola. Al momento l’eventualità di un attacco terroristico o ibrido non è confermata pubblicamente. Non sono state trovate bombe, ma gli allarmi vanno sempre controllati tutti, dopo quanto successo settimana scorsa con lo stesso tipo di allarme ma nei confronti degli aeroporti e dei voli, anche questo sulle scuole sembra un test, per verificare tempi e sistemi di risposta dei soccorsi. Una tipologia di test che è persino più preoccupante degli allarmi bomba, che non possono essere inseriti nel novero degli scherzi per saltare il compito in classe.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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