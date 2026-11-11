Allarmi bomba, 8 scuole evacuate anche a Legnano: intervenuti vigili del fuoco e la Digos

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Anche a Legnano, come nel resto del paese, sono arrivati diversi allarmi bomba. Secondo quanto raccontato le scuole coinvolte sono otto , tutte evacuate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Digos. I primi allarmi hanno riguardato l’istituto Bernocchi, il comprensivo Bonvesin de La Riva e il complesso scolastico di via Santa Teresa del Bambin Gesù. In seguito le segnalazioni hanno raggiunto altri cinque istituti, portando a otto il totale delle scuole coinvolte in zona.

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🚨 La matrice delle minacce è da accertare

Le prime informazioni raccolte a livello nazionale riferiscono di una mail anonima con minacce inviata alle segreterie e ai presidi, degli istituti scolastici di diverse città. La Digos è intervenuta in ogni scuola. Al momento l’eventualità di un attacco terroristico o ibrido non è confermata pubblicamente. Non sono state trovate bombe, ma gli allarmi vanno sempre controllati tutti, dopo quanto successo settimana scorsa con lo stesso tipo di allarme ma nei confronti degli aeroporti e dei voli, anche questo sulle scuole sembra un test, per verificare tempi e sistemi di risposta dei soccorsi. Una tipologia di test che è persino più preoccupante degli allarmi bomba, che non possono essere inseriti nel novero degli scherzi per saltare il compito in classe.

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